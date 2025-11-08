В Харькове – блэкаут: город почти полностью объяла тьма
- Вечером 8 ноября в Харькове пропал свет почти во всем городе.
- В отдельных районах тоже нет воды.
Вечером 8 ноября почти во всем Харькове исчез свет. Сплошная пелена поглотила улицы города.
Местные телеграмм-каналы публикуют апокалиптические фото погруженного во мрак Харькова, передает 24 Канал.
Что в Харькове со светом?
Жители города говорят, что в большинстве районов нет света.
Те же, кто имеет электроснабжение, жалуются на сильное мигание освещения. В сети сначала наблюдалось низкое напряжение, а затем оно, наоборот, опасно выросло вплоть до 450 вольт. Такое перенапряжение могло возникнуть из-за серьезной аварии, например: обрыва или повреждения нейтрали (нулевого провода), ошибки или сбоя в трансформаторе, неправильного переключения фаз в сети. При такой ситуации нужно немедленно выключить все приборы и отсоединить их от розеток, пока напряжение не стабилизируется.
В отдельных районах отсутствует водоснабжение.
Местные паблики призывают людей не звонить в экстренные службы, просто чтобы узнать, когда появится свет или вода. Специалисты уже знают все отключения и работают над их устранением. Лишние звонки не ускорят восстановление, а только перегружают линии.
Каким был Харьков в 18:00 / Фото соцсети
Сложная ситуация остается на Полтавщине. Оттуда сообщают о перебоях со светом, водой и отоплением. В "Полтаватеплоэнерго" отметили, что отопление вернут в дома ночью.
Какие последствия массированной атаки на Украину 8 ноября?
- В ночь на 8 ноября оккупанты ударили по энергетике и газовой инфраструктуре Украины дронами и ракетами. Враг сделал акцент на баллистику, которую тяжело сбить.
- В областях ввели аварийные отключения света. После того как энергосистему частично стабилизировали, начали действовать графики.
- Массированная атака вывела из строя все ТЭС "Центрэнерго". Они больше не генерируют электроэнергию.