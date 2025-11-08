В Харькове – блэкаут: город почти полностью объяла тьма

Вечером 8 ноября почти во всем Харькове исчез свет. Сплошная пелена поглотила улицы города.

Местные телеграмм-каналы публикуют апокалиптические фото погруженного во мрак Харькова, передает 24 Канал.

Что в Харькове со светом?

Жители города говорят, что в большинстве районов нет света.

Харьков поглотила тьма: смотрите видео

Те же, кто имеет электроснабжение, жалуются на сильное мигание освещения. В сети сначала наблюдалось низкое напряжение, а затем оно, наоборот, опасно выросло вплоть до 450 вольт. Такое перенапряжение могло возникнуть из-за серьезной аварии, например: обрыва или повреждения нейтрали (нулевого провода), ошибки или сбоя в трансформаторе, неправильного переключения фаз в сети. При такой ситуации нужно немедленно выключить все приборы и отсоединить их от розеток, пока напряжение не стабилизируется.

Люди говорят о перепадах напряжения: смотрите видео

В отдельных районах отсутствует водоснабжение.

Местные паблики призывают людей не звонить в экстренные службы, просто чтобы узнать, когда появится свет или вода. Специалисты уже знают все отключения и работают над их устранением. Лишние звонки не ускорят восстановление, а только перегружают линии.

Тотальный блекаут в Харькове: смотрите видео

Каким был Харьков в 18:00 / Фото соцсети

Сложная ситуация остается на Полтавщине. Оттуда сообщают о перебоях со светом, водой и отоплением. В "Полтаватеплоэнерго" отметили, что отопление вернут в дома ночью.

