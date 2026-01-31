Принцип бумеранга в действии: Мурманск и Североморск снова без света
- 31 января утром в Мурманске и Североморске частично исчезло электроснабжение из-за повреждения защитного троса на линии электропередачи.
- Днем губернатор Мурманской области сообщил, что ремонтные работы завершены, и в ближайшее время начнется поэтапное подключение потребителей к электросети.
31 января в Мурманске и Североморске частично исчезло электроснабжение. Блэкаут в этом регионе происходит уже дважды за последнюю неделю.
Как объяснили местные власти, отключение произошло на участке линии электропередачи с временными опорами. Сами опоры не повреждены, однако часть объектов в Мурманске и закрытом городе Североморск пока остаются без света. Об этом пишет Astra.
Какова ситуация со светом в Мурманске и Североморске?
Губернатор Мурманской области сообщил, что на линии обнаружили повреждение защитного троса. Он уточнил, что в Мурманске все объекты водоснабжения и котельные подключены к электросети. Северная котельная также переходит в штатный режим работы.
В закрытом городе Североморск тоже все котельные подключены. В микрорайоне Большое Сафоново зафиксирован технический сбой в сетях теплоснабжения, аварийная бригада уже работает над его устранением.
Для жителей Мурманска и Североморска действуют пункты поддержки, где можно зарядить телефон, подогреть еду и воду, а также получить горячее питание.
Мэр Мурманска объявил, что все занятия для школьников на сегодня отменены. В городской администрации развернули оперативный штаб.
Мурманск остался без света: смотрите видео
Обстановка в Мурманской области: смотрите видео
В 14:50 губернатор заявил, что работы по ремонту защитного троса на линии электроснабжения завершены. В ближайшее время начнется поэтапное подключение потребителей.
- Напомним, что ранее в Мурманской области уже вводили режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного отключения электроэнергии, которое произошло 23 января.
- Тогда губернатор заявлял об обвале 5 опор линий электропередачи. По данному факту открыли уголовное производство по статье о служебной халатности.
- Следствие подозревает энергетиков в том, что они неподобающе удерживали линии электропередачи и не приняли своевременных мер после аварии. По данным следственного комитета, срок эксплуатации разрушенных опор превышал 40 лет.
- Во время блэкаута в регионе также разворачивали военно-полевые кухни и пункты раздачи продуктов. Линию электроснабжения смонтировали "на временных опорах". На кадрах видно, что они деревянные.