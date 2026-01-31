Укр Рус
24 Канал Новости мира Принцип бумеранга в действии: Мурманск и Североморск снова без света
31 января, 15:26
2

Принцип бумеранга в действии: Мурманск и Североморск снова без света

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • 31 января утром в Мурманске и Североморске частично исчезло электроснабжение из-за повреждения защитного троса на линии электропередачи.
  • Днем губернатор Мурманской области сообщил, что ремонтные работы завершены, и в ближайшее время начнется поэтапное подключение потребителей к электросети.

31 января в Мурманске и Североморске частично исчезло электроснабжение. Блэкаут в этом регионе происходит уже дважды за последнюю неделю.

Как объяснили местные власти, отключение произошло на участке линии электропередачи с временными опорами. Сами опоры не повреждены, однако часть объектов в Мурманске и закрытом городе Североморск пока остаются без света. Об этом пишет Astra.

Смотрите также Полностью испепелили авто: в Калужской области сопротивление "Свобода России" действовало против российского карателя

Какова ситуация со светом в Мурманске и Североморске?

Губернатор Мурманской области сообщил, что на линии обнаружили повреждение защитного троса. Он уточнил, что в Мурманске все объекты водоснабжения и котельные подключены к электросети. Северная котельная также переходит в штатный режим работы.

В закрытом городе Североморск тоже все котельные подключены. В микрорайоне Большое Сафоново зафиксирован технический сбой в сетях теплоснабжения, аварийная бригада уже работает над его устранением.

Для жителей Мурманска и Североморска действуют пункты поддержки, где можно зарядить телефон, подогреть еду и воду, а также получить горячее питание.

Мэр Мурманска объявил, что все занятия для школьников на сегодня отменены. В городской администрации развернули оперативный штаб.

Мурманск остался без света: смотрите видео

Обстановка в Мурманской области: смотрите видео

В 14:50 губернатор заявил, что работы по ремонту защитного троса на линии электроснабжения завершены. В ближайшее время начнется поэтапное подключение потребителей.

  • Напомним, что ранее в Мурманской области уже вводили режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного отключения электроэнергии, которое произошло 23 января.
  • Тогда губернатор заявлял об обвале 5 опор линий электропередачи. По данному факту открыли уголовное производство по статье о служебной халатности.
  • Следствие подозревает энергетиков в том, что они неподобающе удерживали линии электропередачи и не приняли своевременных мер после аварии. По данным следственного комитета, срок эксплуатации разрушенных опор превышал 40 лет.
  • Во время блэкаута в регионе также разворачивали военно-полевые кухни и пункты раздачи продуктов. Линию электроснабжения смонтировали "на временных опорах". На кадрах видно, что они деревянные.