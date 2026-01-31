Принцип бумеранга в действии: Мурманск и Североморск снова без света

31 января в Мурманске и Североморске частично исчезло электроснабжение. Блэкаут в этом регионе происходит уже дважды за последнюю неделю.

Как объяснили местные власти, отключение произошло на участке линии электропередачи с временными опорами. Сами опоры не повреждены, однако часть объектов в Мурманске и закрытом городе Североморск пока остаются без света. Об этом пишет Astra.

Какова ситуация со светом в Мурманске и Североморске?

Губернатор Мурманской области сообщил, что на линии обнаружили повреждение защитного троса. Он уточнил, что в Мурманске все объекты водоснабжения и котельные подключены к электросети. Северная котельная также переходит в штатный режим работы.

В закрытом городе Североморск тоже все котельные подключены. В микрорайоне Большое Сафоново зафиксирован технический сбой в сетях теплоснабжения, аварийная бригада уже работает над его устранением.

Для жителей Мурманска и Североморска действуют пункты поддержки, где можно зарядить телефон, подогреть еду и воду, а также получить горячее питание.

Мэр Мурманска объявил, что все занятия для школьников на сегодня отменены. В городской администрации развернули оперативный штаб.

В 14:50 губернатор заявил, что работы по ремонту защитного троса на линии электроснабжения завершены. В ближайшее время начнется поэтапное подключение потребителей.