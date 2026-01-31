Принцип бумерангу у дії: Мурманськ і Сєвєроморськ знову без світла
- 31 січня вранці у Мурманську та Сєвероморську частково зникло електропостачання через пошкодження захисного троса на лінії електропередачі.
- Вдень губернатор Мурманської області повідомив, що ремонтні роботи завершено, і найближчим часом розпочнеться поетапне підключення споживачів до електромережі.
31 січня у Мурманську та Сєвероморську частково зникло електропостачання. Блекаут у цьому регіоні стається вже двічі за останній тиждень.
Як пояснила місцева влада, відключення сталося на ділянці лінії електропередачі з тимчасовими опорами. Самі опори не пошкоджені, однак частина об'єктів у Мурманську та закритому місті Сєвероморськ наразі залишаються без світла. Про це пише Astra.
Дивіться також Вщент спопелили авто: в Калузькій області опір "Свобода Росії" діяв проти російського карателя
Яка ситуація зі світлом у Мурманську та Сєвероморську?
Губернатор Мурманської області повідомив, що на лінії виявили пошкодження захисного троса. Він уточнив, що у Мурманську всі об'єкти водопостачання та котельні підключені до електромережі. Північна котельня також переходить у штатний режим роботи.
У закритому місті Сєвероморськ теж усі котельні підключені. У мікрорайоні Велике Сафоново зафіксовано технічний збій у мережах теплопостачання, аварійна бригада вже працює над його усуненням.
Для мешканців Мурманська та Сєвероморська діють пункти підтримки, де можна зарядити телефон, підігріти їжу й воду, а також отримати гаряче харчування.
Мер Мурманська оголосив, що всі заняття для школярів на сьогодні скасовано. В міській адміністрації розгорнули оперативний штаб.
Мурманськ залишився без світла: дивіться відео
Обстановка у Мурманській області: дивіться відео
О 14:50 губернатор заявив, що роботи з ремонту захисного тросу на лінії електропостачання завершені. Найближчим часом розпочнеться поетапне підключення споживачів.
Нагадаємо, що раніше в Мурманській області вже запроваджували режим надзвичайної ситуації через масштабне відключення електроенергії, яке сталося 23 січня.
Тоді губернатор заявляв про обвал 5 опор ліній електропередачі. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про службову недбалість.
Слідство підозрює енергетиків у тому, що вони неналежно утримували лінії електропередачі та не вжили своєчасних заходів після аварії. За даними слідчого комітету, строк експлуатації зруйнованих опор перевищував 40 років.
Під час блекауту в регіоні також розгортали військово-польові кухні та пункти роздачі продуктів. Лінію електропостачання змонтували "на тимчасових опорах". На кадрах видно, що вони дерев'яні.