Як пояснила місцева влада, відключення сталося на ділянці лінії електропередачі з тимчасовими опорами. Самі опори не пошкоджені, однак частина об'єктів у Мурманську та закритому місті Сєвероморськ наразі залишаються без світла. Про це пише Astra.

Яка ситуація зі світлом у Мурманську та Сєвероморську?

Губернатор Мурманської області повідомив, що на лінії виявили пошкодження захисного троса. Він уточнив, що у Мурманську всі об'єкти водопостачання та котельні підключені до електромережі. Північна котельня також переходить у штатний режим роботи.

У закритому місті Сєвероморськ теж усі котельні підключені. У мікрорайоні Велике Сафоново зафіксовано технічний збій у мережах теплопостачання, аварійна бригада вже працює над його усуненням.

Для мешканців Мурманська та Сєвероморська діють пункти підтримки, де можна зарядити телефон, підігріти їжу й воду, а також отримати гаряче харчування.

Мер Мурманська оголосив, що всі заняття для школярів на сьогодні скасовано. В міській адміністрації розгорнули оперативний штаб.

О 14:50 губернатор заявив, що роботи з ремонту захисного тросу на лінії електропостачання завершені. Найближчим часом розпочнеться поетапне підключення споживачів.