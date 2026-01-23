Про це повідомила низка телеграм-каналів, зокрема Exilenova+.

Що відомо про блекаут в Мурманську?

Увечері 23 січня російське місто Мурманськ поглинула темрява.

Місцеві жителі Мурманська кажуть, що в будинках зупинилися ліфти, в ТЦ "стали" ескалатори, а на вулицях припинили працювати світлофори та не їздять тролейбуси. Ця аварія призвела до того, що багато будинків у місті з населенням 350 тисяч осіб та його околиці залишилися фактично без електропостачання та тепла.

Сєвєроморськ, де розташована головна база Північного флоту російської армії, теж переживає подібні проблеми з електрикою. У цьому місті росіяни зберігають ядерні морські сили. Як пишуть різні джерела, усе сталося через те через те, що на місцевих енергетичних мережах сталася якась надзвичайна ситуація.

Блекаут стався в Мурманській області / Фото з телеграм-каналів

Крім того, електроенергія зникла в селищі міського типу Сафонове, що розташоване між Мурманськом та Сєвєроморськом. Мер Мурманська Іван Лебедєв заявив, що на об'єкті нібито стався "стрибок напруги" та "часткове відключення електропостачання в різних районах міста".

Росіяни досить сумно й навіть зі злістю сприйняли факт блекауту. Хтось жалівся, що сидить без світла, та натомість треба бити по Україні. Інших бідкався, що сплачує податки, але не знає куди вони йдуть.



Росіянам не подобається сидіти без світла / Скриншот Exilenova+

Раніше в російських містах ставалися блекаути через обстріли