Інформацію про інцидент у Підмосков'ї активно обговорюють у мережі. Деталі розповідає 24 Канал.
До теми ТОТ залишилися без світла: у Мелітополі підстанція "зв'язалася" з космосом – дивні кадри
Що відомо про пожежу в Краснозаводську?
За даними російських ЗМІ, через займання в низці мікрорайонів міста та прилеглих населених пунктів зафіксовано перебої з електропостачанням. До того ж частина споживачів залишилася без світла.
У Краснозаводську горить електропідстанція: дивіться відео з мережі
За даними телеграм-каналу Exilenova+, котельні в місті теж не працюють. А температура там - 15 градусів. Інформація про причини пожежі та масштаби пошкоджень наразі не уточнюється.
Де ще в Росії проблеми зі світлом?
Напередодні, 17 січня, пожежа на електропідстанції зайнялася й у підмосковному Серпухові, що призвело до масштабного відключення електроенергії. Без світла залишилася значна частина міста, а також щонайменше 11 сусідніх населених пунктів. У регіоні лютують сильні морози до -25 градусів.
А у Воскресенську Московської області тоді ж фіксували потужне задимлення над територією одного з найбільших хімічних заводів Росії. Йдеться про "Воскресенські мінеральні добрива". Це підприємство виробляє сировину для вибухівки та забезпечує потреби військової промисловості.
Військовий експерт Роман Світан пояснює подібні блекаути в різних регіонах Росії цілеспрямованими ударами по тилових енергетичних об'єктах. За його словами, для таких атак застосовують не лише дрони, а й високоточні ракети з HIMARS, здатні повністю вивести з ладу будь-яку підстанцію.