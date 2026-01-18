Інформацію про інцидент у Підмосков'ї активно обговорюють у мережі. Деталі розповідає 24 Канал.

Що відомо про пожежу в Краснозаводську?

За даними російських ЗМІ, через займання в низці мікрорайонів міста та прилеглих населених пунктів зафіксовано перебої з електропостачанням. До того ж частина споживачів залишилася без світла.

У Краснозаводську горить електропідстанція: дивіться відео з мережі

За даними телеграм-каналу Exilenova+, котельні в місті теж не працюють. А температура там - 15 градусів. Інформація про причини пожежі та масштаби пошкоджень наразі не уточнюється.

Де ще в Росії проблеми зі світлом?