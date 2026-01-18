Информацию об инциденте в Подмосковье активно обсуждают в сети. Детали рассказывает 24 Канал.
К теме ТОТ остались без света: в Мелитополе подстанция "связалась" с космосом – странные кадры
Что известно о пожаре в Краснозаводске?
По данным российских СМИ, из-за возгорания в ряде микрорайонов города и близлежащих населенных пунктов зафиксированы перебои с электроснабжением. К тому же часть потребителей осталась без света.
В Краснозаводске горит электроподстанция: смотрите видео из сети
По данным телеграм-канала Exilenova+, котельные в городе тоже не работают. А температура там - 15 градусов. Информация о причинах пожара и масштабах повреждений пока не уточняется.
Где еще в России проблемы со светом?
Накануне, 17 января, пожар на электроподстанции загорелся и в подмосковном Серпухове, что привело к масштабному отключению электроэнергии. Без света осталась значительная часть города, а также по меньшей мере 11 соседних населенных пунктов. В регионе свирепствуют сильные морозы до -25 градусов.
А в Воскресенске Московской области тогда же фиксировали мощное задымление над территорией одного из крупнейших химических заводов России. Речь идет о "Воскресенских минеральных удобрениях". Это предприятие производит сырье для взрывчатки и обеспечивает потребности военной промышленности.
Военный эксперт Роман Свитан объясняет подобные блэкауты в разных регионах России целенаправленными ударами по тыловым энергетическим объектам. По его словам, для таких атак применяют не только дроны, но и высокоточные ракеты с HIMARS, способные полностью вывести из строя любую подстанцию.