Що відомо про пожежі під Москвою 17 січня?

Частина міста Серпухов у Московській області залишилася без електрики, як і найближчі населені пункти, щонайменше 11 сіл. Мороз там сягає -25 градусів, як повідомляють у соцмережах.



Серпухов у Підмосков'ї без світла / Фото з соцмереж

Згідно з аналізом ASTRA кадрів від очевидців, горить ПС 220 кВ "Ока" №400 у Серпухові. Одне з відео очевидців знято з вулиці Піонерської з відстані 150 метрів від місця пожежі. Згідно з аналізом ASTRA, за 3,5 кілометра від цієї ПС розташовується філія Військової академії ракетних військ стратегічного призначення імені Петра Великого (Серпухов, вулиця Бригадна, 17)

– інформує опозиційне видання.

Що могло горіти в Серпухові 17 січня 2026 / Фото Astra

Показуємо Серпухов на карті Росії

Спершу мовилося, що причини пожежі невідомі. Та згодом з'явилася офіційна інформація – мовляв, стався "технологічний збій".

Водночас у соцмережах росіяни говорили, що чули вибухи в Серпухові, після яких зникло світло.

Росіяни про пожежу в Серпухові та відсутність світла: дивіться відео (обережно, лайка!)

Офіційно влада заявила, що через відключення електрики без опалення залишилися 143 багатоквартирні будинки, 1 школа, 3 дитячі садки та Малаховський протитуберкульозний диспансер.

Щодо пожежі у Воскресенську Московської області росіяни поки мовчать. Причина задимлення на території заводу мінеральних добрив наразі не відома.

Пізно увечері жителі Воскресенська Московської області повідомили, що у місті видно сильний дим. ASTRA проаналізувала кадри очевидців і дійшла висновку, що осередок задимлення знаходиться над територією підприємства "Воскресенські мінеральні добрива". Одне з відео очевидців знято у районі 2-ї Заводської вулиці. "Воскресенські мінеральні добрива" - це велике хімічне підприємство, що спеціалізується на виробництві мінеральних добрив та супутніх хімічних продуктів,

– зауважили журналісти.

В місцевих пабліках закликали не піддаватися паніці, водночас указували, що в місті "незрозумілий сморід і туман".

Показуємо Воскресенськ на карті Росії

Росіяни скаржилися, що важко дихати і ріже очі.



Пожежа у Воскресенську / Фото з соцмереж

Цікаво, що адміністрація міста ніяк не коментувала події. Останній допис в офіційному телеграм-каналі – про святковий концерт до старого нового року.

Російське міноборони в традиційному ранковому пості перелічило, де летіли українські дрони. Але про Московську область немає жодної згадки.

Відстань між Серпуховим і Воскресенськом становить 108 кілометрів, доїхати з одного міста в інше можна за дві години.



Серпухов і Воскресенськ на карті Росії / Скриншот 24 Каналу

Обидва міста вже були під атакою