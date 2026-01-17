Деталі зібрав 24 Канал.
Дивіться також Росію атакували майже 100 дронів: вибухи чули в семи регіонах
Що відомо про пожежі під Москвою 17 січня?
Частина міста Серпухов у Московській області залишилася без електрики, як і найближчі населені пункти, щонайменше 11 сіл. Мороз там сягає -25 градусів, як повідомляють у соцмережах.
Серпухов у Підмосков'ї без світла / Фото з соцмереж
Згідно з аналізом ASTRA кадрів від очевидців, горить ПС 220 кВ "Ока" №400 у Серпухові. Одне з відео очевидців знято з вулиці Піонерської з відстані 150 метрів від місця пожежі. Згідно з аналізом ASTRA, за 3,5 кілометра від цієї ПС розташовується філія Військової академії ракетних військ стратегічного призначення імені Петра Великого (Серпухов, вулиця Бригадна, 17)
– інформує опозиційне видання.
Що могло горіти в Серпухові 17 січня 2026 / Фото Astra
Показуємо Серпухов на карті Росії
Спершу мовилося, що причини пожежі невідомі. Та згодом з'явилася офіційна інформація – мовляв, стався "технологічний збій".
Водночас у соцмережах росіяни говорили, що чули вибухи в Серпухові, після яких зникло світло.
Росіяни про пожежу в Серпухові та відсутність світла: дивіться відео (обережно, лайка!)
Офіційно влада заявила, що через відключення електрики без опалення залишилися 143 багатоквартирні будинки, 1 школа, 3 дитячі садки та Малаховський протитуберкульозний диспансер.
Щодо пожежі у Воскресенську Московської області росіяни поки мовчать. Причина задимлення на території заводу мінеральних добрив наразі не відома.
Пізно увечері жителі Воскресенська Московської області повідомили, що у місті видно сильний дим. ASTRA проаналізувала кадри очевидців і дійшла висновку, що осередок задимлення знаходиться над територією підприємства "Воскресенські мінеральні добрива". Одне з відео очевидців знято у районі 2-ї Заводської вулиці. "Воскресенські мінеральні добрива" - це велике хімічне підприємство, що спеціалізується на виробництві мінеральних добрив та супутніх хімічних продуктів,
– зауважили журналісти.
В місцевих пабліках закликали не піддаватися паніці, водночас указували, що в місті "незрозумілий сморід і туман".
Показуємо Воскресенськ на карті Росії
Росіяни скаржилися, що важко дихати і ріже очі.
Пожежа у Воскресенську / Фото з соцмереж
Цікаво, що адміністрація міста ніяк не коментувала події. Останній допис в офіційному телеграм-каналі – про святковий концерт до старого нового року.
Російське міноборони в традиційному ранковому пості перелічило, де летіли українські дрони. Але про Московську область немає жодної згадки.
Відстань між Серпуховим і Воскресенськом становить 108 кілометрів, доїхати з одного міста в інше можна за дві години.
Серпухов і Воскресенськ на карті Росії / Скриншот 24 Каналу
Обидва міста вже були під атакою
Влітку 2025 року Воскресенськ був під атакою, але тоді під удар потрапив аеродром. Окупанти писали тоді про "дрони з фури", натякаючи на продовження операції "Павутина".
Серпухов був атакований восени 2025 року. Горіла нафтобаза, яку вже не раз обстрілювали.