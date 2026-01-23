Об этом сообщил ряд телеграм-каналов, в частности Exilenova+.
Смотрите также Доходы остановятся: аналитик назвал способ, как оставить Россию без денег на войну
Что известно о блэкауте в Мурманске?
Вечером 23 января российский город Мурманск поглотила темнота.
Местные жители Мурманска говорят, что в домах остановились лифты, в ТЦ "стали" эскалаторы, а на улицах прекратили работать светофоры и не ездят троллейбусы. Эта авария привела к тому, что многие дома в городе с населением 350 тысяч человек и его окрестности остались фактически без электроснабжения и тепла.
Мурманск остался без света из-за аварии: смотрите видео
Североморск, где расположена главная база Северного флота российской армии, тоже переживает подобные проблемы с электричеством. В этом городе россияне хранят ядерные морские силы. Как пишут различные источники, все произошло из-за того из-за того, что на местных энергетических сетях произошла какая-то чрезвычайная ситуация.
Блэкаут произошел в Мурманской области / Фото с телеграмм-каналов
Кроме того, электроэнергия исчезла в поселке городского типа Сафоново, что расположен между Мурманском и Североморском. Мэр Мурманска Иван Лебедев заявил, что на объекте якобы произошел "скачок напряжения" и "частичное отключение электроснабжения в разных районах города".
Россияне довольно грустно и даже со злостью восприняли факт блэкаута. Кто-то жаловался, что сидит без света, и вместо этого надо бить по Украине. Других жаловался, что платит налоги, но не знает куда они идут.
Россиянам не нравится сидеть без света / Скриншот Exilenova+
Ранее в российских городах происходили блэкауты из-за обстрелов
В начале января украинские дроны атаковали энергетические объекты в Белгороде, Орле и Новочеркасске. Били, в частности, по ТЭЦ и крупным электростанциям. После взрывов в городах массово пропал свет и вода, сотни тысяч людей остались без электроэнергии.
Блэкауты в Курской и Белгородской областях были также связаны с ударами по подстанциям, питающих военную инфраструктуру. По оценке военных экспертов, такие действия стали частью стратегии ослабления тыла российской армии.
Недавно в Краснозаводске и Серпухове, что в Московской области, загорелись электроподстанции. О причинах, почему это произошло, не сообщается. Инцидент вызвал отключение света, остановку котельных и проблемы с отоплением.