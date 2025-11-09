Полковник запаса сказал, какие действия ВСУ погрузят россиян в блэкаут

Украина продолжает атаковать ТЭЦ на территории России, оставляя россиян без света и связи. Однако для того, чтобы полностью обесточить крупные города, в том числе и Москву, нужно обратить внимание и на другие объекты.

Такое мнение 24 Канала озвучил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что говорится о газовых трубах. Без них жизнь оккупантов станет невозможной даже в гражданских городах.

Смотрите также Россия изменила тактику ударов по энергетике Украины, – Минэнерго

Какие действия ВСУ погрузят россиян в блэкаут?

Военный эксперт объяснил, что российские военные объекты всегда находятся рядом с системами распределения энергии или другими генерациями, ведь в России линейное электроснабжение. То есть на российских электросетях "висят" и военные, и гражданские объекты.

Вероятно, у нас есть задача к Новому году принести россиянам "под елочку" серьезный блэкаут в Московской области. Однако если просто уничтожить линии электропередачи, то этого достичь не удастся. В российской столице включат генераторы и будут использовать газ.

Поэтому кроме электроэнергии, надо вырубить газовые трубы. Этого пока не было, но это делать надо. Именно от газа, кроме электроэнергии, идет тепло,

– подчеркнул он.

Свитан добавил, что таком случае трубы замерзнут, а когда придет тепло – они разморозятся и взорвутся. Тогда в Москве жить будет невозможно.

Заметьте! В российском инфопространстве уже появляются призывы готовиться к блэкаутам – не только в Белгороде, Курске или Брянске, но и в Москве. Доктор экономических наук Игорь Липсиц заметил, что если системно атаковать цепи передач и подстанции, то даже резервные маршруты оккупантов можно будет вывести из строя.

Где россияне остались без света: коротко