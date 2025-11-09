Полковник запасу сказав, які дії ЗСУ занурять росіян в блекаут 

Україна продовжує атакувати ТЕЦ на території Росії, залишаючи росіян без світла та зв'язку. Однак для того, щоб повністю знеструмити великі міста, зокрема й Москву, потрібно звернути увагу і на інші об'єкти.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що мовиться про газові труби. Без них життя окупантів стане неможливим навіть у цивільних містах.

Які дії ЗСУ занурять росіян в блекаут?

Військовий експерт пояснив, що російські військові об'єкти завжди знаходяться поруч з системами розподілу енергії або іншими генераціями, адже в Росії лінійне електропостачання. Тобто на російських електромережах "висять" і військові, і цивільні об'єкти.

Ймовірно, у нас є завдання до Нового року принести росіянам "під ялинку" серйозний блекаут в Московській області. Однак якщо просто знищити лінії електропередачі, то цього досягти не вдасться. В російській столиці включать генератори та будуть використовувати газ.

Тому крім електроенергії, треба вирубати газові труби. Цього поки що не було, але це робити треба. Саме від газу, крім електроенергії, йде тепло,

– наголосив він.

Світан додав, що такому випадку труби замерзнуть, а коли прийде тепло – вони розморозяться та вибухнуть. Тоді в Москві жити буде неможливо.

Зауважте! В російському інфопросторі вже з'являються заклики готуватися до блекаутів – не лише у Бєлгороді, Курську чи Брянську, а й у Москві. Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц зауважив, що якщо системно атакувати ланцюги передач і підстанції, то навіть резервні маршрути окупантів можна буде вивести з ладу.

Де росіяни залишились без світла: коротко