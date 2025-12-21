В Сан-Франциско произошел блэкаут: сотни тысяч людей без света

В Сан-Франциско, штат Калифорния, происходят масштабные отключения света. Обесточены 130 000 домов и предприятий.

Причин блэкаута не объясняют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на компанию коммунальных услуг в Калифорнии Pacific Gas and Electric Company (PG&E).

Что известно о блэкауте в Сан-Франциско?

В компании заявили, что работают совместно с экстренными службами и городскими властями и обещают обнародовать детали после выяснения. Причину сбоя пока не называют.

По данным Associated Press, перебои с электроснабжением коснулись примерно трети города. Значительная часть северного Сан-Франциско оказалась без света – в частности районы Ричмонд и Пресидио, а также территории вблизи парка Золотые Ворота.



Карта отключений в Сан-Франциско / Фото PG&E

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Сан-Франциско сообщили о серьезных проблемах в работе транспорта. Жителей призвали без необходимости не передвигаться по городу и быть особенно внимательными на перекрестках из-за неработающих светофоров. Временно прекратили работу отдельные станции метро.

Сан-Франциско в темноте: смотрите видео

Полиция обратилась к водителям с просьбой соблюдать пониженный скоростной режим и правила безопасности. Городские транспортные службы также сообщили, что из-за обесточивания вынуждены обходить часть автобусных остановок.

Впоследствии в PG&E заявили, что работу электросети удалось стабилизировать, и пока дополнительных отключений для потребителей не прогнозируют.

Массовые отключения света в Сан-Франциско: смотрите видео

Блэкаут и пробки в Сан-Франциско: смотрите видео

Весной блэкаут произошел в Европе