В Сан-Франциско произошел блэкаут: сотни тысяч людей без света
- В Сан-Франциско произошел блэкаут, обесточены 130 000 домов и предприятий.
- Компания PG&E сообщила, что причина сбоя пока не установлена, но работу электросети уже стабилизировали.
В Сан-Франциско, штат Калифорния, происходят масштабные отключения света. Обесточены 130 000 домов и предприятий.
Причин блэкаута не объясняют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на компанию коммунальных услуг в Калифорнии Pacific Gas and Electric Company (PG&E).
Что известно о блэкауте в Сан-Франциско?
В компании заявили, что работают совместно с экстренными службами и городскими властями и обещают обнародовать детали после выяснения. Причину сбоя пока не называют.
По данным Associated Press, перебои с электроснабжением коснулись примерно трети города. Значительная часть северного Сан-Франциско оказалась без света – в частности районы Ричмонд и Пресидио, а также территории вблизи парка Золотые Ворота.
Карта отключений в Сан-Франциско / Фото PG&E
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Сан-Франциско сообщили о серьезных проблемах в работе транспорта. Жителей призвали без необходимости не передвигаться по городу и быть особенно внимательными на перекрестках из-за неработающих светофоров. Временно прекратили работу отдельные станции метро.
Сан-Франциско в темноте: смотрите видео
Полиция обратилась к водителям с просьбой соблюдать пониженный скоростной режим и правила безопасности. Городские транспортные службы также сообщили, что из-за обесточивания вынуждены обходить часть автобусных остановок.
Впоследствии в PG&E заявили, что работу электросети удалось стабилизировать, и пока дополнительных отключений для потребителей не прогнозируют.
Массовые отключения света в Сан-Франциско: смотрите видео
Блэкаут и пробки в Сан-Франциско: смотрите видео
Весной блэкаут произошел в Европе
28 апреля в нескольких европейских странах произошли массовые отключения электроэнергии. Блэкаут охватил Испанию, Португалию и часть Франции, причем в Испании было отключено более 10 ГВт спроса.
В Португалии заявили, что сбой был вызван неисправностью в испанской электросети, связанной с "редким атмосферным явлением".
Из-за экстремальных колебаний температур в Испании возникли "аномальные колебания" в высоковольтных линиях. Это явление известно как "индуцированные атмосферные колебания" вызвало сбои синхронизации между системами.