У Сан-Франциско стався блекаут: сотні тисяч людей без світла
- У Сан-Франциско стався блекаут, знеструмлено 130 000 будинків та підприємств.
- Компанія PG&E повідомила, що причину збою поки не встановлено, але роботу електромережі вже стабілізували.
У Сан-Франциско, штат Каліфорнія, відбуваються масштабні відключення світла. Знеструмлено 130 000 будинків і підприємств.
Причин блекауту не пояснюють. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на компанію комунальних послуг у Каліфорнії Pacific Gas and Electric Company (PG&E).
Що відомо про блекаут у Сан-Франциско?
У компанії заявили, що працюють спільно з екстреними службами та міською владою й обіцяють оприлюднити деталі після з’ясування. Причину збою наразі не називають.
За даними Associated Press, перебої з електропостачанням торкнулися приблизно третини міста. Значна частина північного Сан-Франциско опинилася без світла – зокрема райони Річмонд і Пресідіо, а також території поблизу парку Золоті Ворота.
Карта відключень у Сан-Франциско / Фото PG&E
У Департаменті з надзвичайних ситуацій Сан-Франциско повідомили про серйозні проблеми в роботі транспорту. Мешканців закликали без нагальної потреби не пересуватися містом і бути особливо уважними на перехрестях через непрацюючі світлофори. Тимчасово припинили роботу окремі станції метро.
Сан-Франциско у темряві: дивіться відео
Поліція звернулася до водіїв з проханням дотримуватися зниженого швидкісного режиму та правил безпеки. Міські транспортні служби також повідомили, що через знеструмлення змушені оминати частину автобусних зупинок.
Згодом у PG&E заявили, що роботу електромережі вдалося стабілізувати, і наразі додаткових відключень для споживачів не прогнозують.
Масові відключення світла у Сан-Франциско: дивіться відео
Блекаут і затори у Сан-Франциско: дивіться відео
Навесні блекаут стався у Європі
28 квітня в декількох європейських країнах сталися масові відключення електроенергії. Блекаут охопив Іспанію, Португалію та частину Франції, причому в Іспанії було відключено понад 10 ГВт попиту.
В Португалії заявили, що збій був спричинений несправністю в іспанській електромережі, пов’язаною з "рідкісним атмосферним явищем".
Через екстремальні коливання температур в Іспанії виникли "аномальні коливання" у високовольтних лініях. Це явище відоме як "індуковані атмосферні коливання" викликало збої синхронізації між системами.