У Сан-Франциско стався блекаут: сотні тисяч людей без світла

У Сан-Франциско, штат Каліфорнія, відбуваються масштабні відключення світла. Знеструмлено 130 000 будинків і підприємств.

Причин блекауту не пояснюють. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на компанію комунальних послуг у Каліфорнії Pacific Gas and Electric Company (PG&E).

Що відомо про блекаут у Сан-Франциско?

У компанії заявили, що працюють спільно з екстреними службами та міською владою й обіцяють оприлюднити деталі після з’ясування. Причину збою наразі не називають.

За даними Associated Press, перебої з електропостачанням торкнулися приблизно третини міста. Значна частина північного Сан-Франциско опинилася без світла – зокрема райони Річмонд і Пресідіо, а також території поблизу парку Золоті Ворота.



Карта відключень у Сан-Франциско / Фото PG&E

У Департаменті з надзвичайних ситуацій Сан-Франциско повідомили про серйозні проблеми в роботі транспорту. Мешканців закликали без нагальної потреби не пересуватися містом і бути особливо уважними на перехрестях через непрацюючі світлофори. Тимчасово припинили роботу окремі станції метро.

Сан-Франциско у темряві: дивіться відео

Поліція звернулася до водіїв з проханням дотримуватися зниженого швидкісного режиму та правил безпеки. Міські транспортні служби також повідомили, що через знеструмлення змушені оминати частину автобусних зупинок.

Згодом у PG&E заявили, що роботу електромережі вдалося стабілізувати, і наразі додаткових відключень для споживачів не прогнозують.

Масові відключення світла у Сан-Франциско: дивіться відео

Блекаут і затори у Сан-Франциско: дивіться відео

