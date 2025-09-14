В последнее время враг каждую неделю по несколько раз наносит удары по энергетическим объектам Украины. Однако наша страна готова к любому сценарию, в отличие от 2022 года.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, отметив, что и энергетики, и люди знают, что делать в случае блэкаутов. Однако маловероятно, что россиянам это удастся.

Смотрите также Трем людям оказали медицинскую помощь: какие последствия взрывов в Киевской области

Грозит ли Украине масштабный блэкаут из-за российских атак?

Эксперт по вопросам энергетики выразил уверенность, что таких масштабных блэкаутов, как в 2022 году уже не будет. Сейчас Украина имеет гораздо более сильную противовоздушную и противоракетную оборону. Кроме этого, наша страна имеет запас мощности – резервы мощности передачи и распределения, а также запас важного оборудования.

У нас также появилось более нескольких сотен малых энергетических установок, которые присоединены к энергетической системе Украины. Они могут пригодиться, если российские удары повредят большие тепловые энергостанции,

– подчеркнул он.

Важной остается также готовность энергетиков, которые уже имели опыт и знают, что делать в случае атак на энергетическую инфраструктуру. Укрэнерго и Облэнерго имеют готовые алгоритмы действий, которые уменьшат негативное влияние таких вражеских ударов.

Рябцев добавил, что и объекты хозяйствования, и обычные граждане подготовлены к возможным проблемам гораздо качественнее, чем в 2022 – 2023 годах.

Угроза блэкаутов: что известно?