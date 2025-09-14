Грозит ли Украине масштабный блэкаут из-за российских атак: эксперт по энергетике ответил
- Эксперт Геннадий Рябцев считает, что Украина подготовилась к возможным атакам лучше, чем в предыдущие годы, имея готовые алгоритмы действий и новые энергетические установки.
- Наша страна также имеет усиленную противовоздушную оборону и запасы мощностей.
В последнее время враг каждую неделю по несколько раз наносит удары по энергетическим объектам Украины. Однако наша страна готова к любому сценарию, в отличие от 2022 года.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, отметив, что и энергетики, и люди знают, что делать в случае блэкаутов. Однако маловероятно, что россиянам это удастся.
Грозит ли Украине масштабный блэкаут из-за российских атак?
Эксперт по вопросам энергетики выразил уверенность, что таких масштабных блэкаутов, как в 2022 году уже не будет. Сейчас Украина имеет гораздо более сильную противовоздушную и противоракетную оборону. Кроме этого, наша страна имеет запас мощности – резервы мощности передачи и распределения, а также запас важного оборудования.
У нас также появилось более нескольких сотен малых энергетических установок, которые присоединены к энергетической системе Украины. Они могут пригодиться, если российские удары повредят большие тепловые энергостанции,
– подчеркнул он.
Важной остается также готовность энергетиков, которые уже имели опыт и знают, что делать в случае атак на энергетическую инфраструктуру. Укрэнерго и Облэнерго имеют готовые алгоритмы действий, которые уменьшат негативное влияние таких вражеских ударов.
Рябцев добавил, что и объекты хозяйствования, и обычные граждане подготовлены к возможным проблемам гораздо качественнее, чем в 2022 – 2023 годах.
Угроза блэкаутов: что известно?
- Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что Владимир Путин специально подогревает свою информационную кампанию, чтобы получить алиби на удары по энергетике.
- В Институте изучения войны также отметили, что Россия возобновляет кампанию ударов ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины.
- Авиационный эксперт Константин Криволап предположил, что страна-агрессор скоро начнет увеличивать количество атак, в том числе и на энергетику. Поэтому Украину могут ждать испытания в виде блэкаутов.