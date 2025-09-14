Останнім часом ворог кожного тижня по кілька разів завдає ударів по енергетичних об'єктах України. Однак наша країна готова до будь-якого сценарію, на відміну від 2022 року.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, зауваживши, що і енергетики, і люди знають, що робити у випадку блекаутів. Однак малоймовірно, що росіянам це вдасться.

Чи загрожує Україні масштабний блекаут через російські атаки?

Експерт з питань енергетики висловив впевненість, що таких масштабних блекаутів, як у 2022 році вже не буде. Зараз Україна має набагато сильнішу протиповітряну та протиракетну оборону. Крім цього, наша країна має запас потужності – резерви потужності передачі та розподілу, а також запас важливого обладнання.

У нас також з'явилось понад декілька сотень малих енергетичних установок, які приєднані до енергетичної системи України. Вони можуть стати в нагоді, якщо російські удари пошкодять великі теплові енергостанції,

– наголосив він.

Важливою залишається також готовність енергетиків, які вже мали досвід і знають, що робити у випадку атак на енергетичну інфраструктуру. Укренерго та Обленерго мають готові алгоритми дій, які зменшать негативний вплив таких ворожих ударів.

Рябцев додав, що і об'єкти господарювання, і звичайні громадяни підготовлені до можливих негараздів набагато якісніше, ніж у 2022 – 2023 роках.

Загроза блекаутів: що відомо?