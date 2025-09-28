Когда началось полномасштабное вторжение, 22-летний Дмитрий Станкевич был за границей. Однако в конце февраля 2022 года он тайно от родителей вернулся в Украину и присоединился к армии. О том, что парень более 3 лет провел на фронте, защищая наше государство, родители узнали только после гибели сына.

За более 3 лет на фронте Дмитрий, который получил позывной "Движ", участвовал в операции по деблокаде Мариуполя, освобождал Херсонщину и присоединился к Главному управлению разведки. К сожалению, 30 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания он погиб.

Историю Дмитрия Станкевича, который отдал жизнь за свободную Украину, 24 Каналу рассказала его двоюродная сестра Снежана Золотарева в рамках проекта "Жизнь после потери".

Дмитрий вернулся из Польши, чтобы воевать

Дмитрий родом из Житомирской области. Сестра вспоминает его как доброго, искреннего и открытого человека – солнышко в их семье. Он был лучшим другом для Снежаны, и каждый раз, когда Дмитрий приезжал, это становилось для нее праздником.

В 18 лет он впервые поехал на работу в Польшу и с тех пор работал за границей. Перед полномасштабным вторжением парень готовился к контракту в Бельгии, но оставил все и вернулся в Украину.

Снежана думала, что брат все еще за границей, но однажды в конце февраля, когда она готовила еду для военных, ей пришло сообщение от Дмитрия с просьбой выйти. Снежана признается: думала – его страницу взломали, а когда вышла – увидела брата. Она заволновалась, ведь это означало, что он не сможет выехать обратно за границу, где жил. Впрочем, Дмитрий сказал, что не собирается там отсиживаться.

Родной брат Дмитрия, Максим, в то время служил в Главном управлении разведки, но сам Дмитрий никогда не был в армии. Поэтому сначала его даже не хотели брать в армию. В итоге парню удалось пробиться в 141 батальон теробороны. Уже когда россияне отошли с Житомирщины и Киевщины, Дмитрий перевелся в "Азов", в составе которого участвовал в операции по деблокаде Мариуполя.



Дмитрий Станкевич / Фото предоставлено 24 Каналу

Он говорил: "Толку, что здесь (на Житомирщине, – 24 Канал) сидят, тиктоки снимают, мне надо стоять на защите. Я не хочу быть ненужным, я хочу что-то делать, чтобы защитить нашу страну",

– вспомнила Снежана.

Дмитрий участвовал в деоккупации Херсонщины, в боях на Запорожском направлении, а впоследствии присоединился к Главному управлению разведки. К сожалению, 30 апреля 2025 года во время боевого выезда в Покровск, Донецкой области, Дмитрий погиб.

Родители узнали, что сын воевал, только после его гибели

Дмитрий не говорил родителям, что ушел на фронт. Два года они вообще думали, что он за границей. Он даже просил знакомых отправлять его родителям посылки из-за границы якобы от него. Мама даже хотела ехать к нему в Польшу, чтобы увидеть сына, но Дмитрий постоянно ее отговаривал – говорил, что у него много работы.

"В ноябре 2023 года у его папы был юбилей – 60 лет. Тогда Дмитрий и признался, что якобы только приехал. Сказал, что планирует идти в СБУ, что он сейчас постоянно на учениях и старался часто приезжать домой", – рассказала сестра.



Снежана с братом / Фото предоставлено 24 Каналу

О том, что сын все время был на войне, родители узнали одновременно с трагическим известием о его гибели. Мама Дмитрия не могла поверить, что ее сын погиб на войне, ведь для нее он "был на учениях". Тогда Снежана рассказала его маме правду о службе Дмитрия.

Он ездил, смотрел, как мама идет на работу, и у него тихонько текли слезы. Приезжал в село, где они с братом выросли, были на выходных и каникулах. Когда мы проезжали мимо дома, он говорил, что у него просто душа разрывается – так хотел обнять, поцеловать маму,

– поделилась Снежана.

Первым о гибели Дмитрия узнал его брат, который также служил в ГУР. Максим решил, что должен сам рассказать родителям, и попросил Снежану помочь, ведь просто не понимал, как это сделать.

"Мы поехали говорить родителям. Их мамы не было дома, она была в селе. Был отец... Знаете, он просто окаменел и спустился по стенке. Тяжелее всего было сказать маме, потому что мама... Вы сами знаете, что для мамы это – самая большая потеря, самое большое горе", – рассказала сестра.

Мама сожалеет о времени, когда не виделась с сыном

Осознание, что брата больше нет, признается Снежана, не приходило. Самое тяжелое и самое страшное было ждать его тело. Родные хотели, чтобы побратимы Дмитрия могли прийти на его похороны. И было очень много людей, много ГУРовцев пришло попрощаться с Дмитрием.

Мама каждый день плачет, переживает и повторяет: "Почему же ты мне, сыночек, не сказал? Я бы тебя больше обнимала, больше бы целовала. Я же тобой не надышалась". Она этих два года, 2022 и 2023, не видела его вообще, и она говорит, что очень сожалеет об упущенном времени, когда они не виделись,

– поделилась Снежана.

Каждый день мама Дмитрия покупает цветы и едет к нему на кладбище. Говорит о сыне, о том, что он хотел сделать – и планирует это воплотить.

Дмитрий привозил домой туи с Донбасса, хотя Снежана говорила ему, что их можно купить и здесь, он отвечал: "Ты не понимаешь, это с Донбасса, это – память". Также он посадил целый огород орехов, говорил, что не знает, как для него закончится война, но у него был запасной план – сдавать эти орехи.

"Он насадил кучу этих деревьев. Теперь мама не знает, что с ними делать. Ходит и плачет возле этих деревьев, возле этих орехов. Говорит: "Дима, что же я буду делать с этими орехами?". Маме будет уже 61 год", – отметила Снежана.



Родители на могиле сына / Фото предоставлено 24 Каналу

Время не лечит, говорит Снежана, он просто учит тебя жить с этой потерей. Сначала о брате она могла говорить только с семьей. Когда же кто-то другой спрашивал о нем – не могла сдержаться и начинала плакать, поэтому просила ничего не спрашивать. Ее сын просто обожал Дмитрия, иногда, когда они смотрят вместе фото, сын ложится возле нее, начинает плакать и говорит: "Мамочка, скажи, как нам Димы не хватает…".

Родные Дмитрия хотят, что его запомнили как человека, который не боялся никаких выходов, всегда уверенно шагал вперед и никогда не опускал руки. Ведь воспоминания о Дмитрии, как и посаженые им деревья, делают его живым в памяти людей.