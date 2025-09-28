Когда началось полномасштабное вторжение, 22-летний Дмитрий Станкевич был за границей. Однако в конце февраля 2022 года он тайно от родителей вернулся в Украину и присоединился к армии. О том, что парень более 3 лет провел на фронте, защищая наше государство, родители узнали только после гибели сына.

За более 3 лет на фронте Дмитрий, который получил позывной "Движ", участвовал в операции по деблокаде Мариуполя, освобождал Херсонщину и присоединился к Главному управлению разведки. К сожалению, 30 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания он погиб.

Историю Дмитрия Станкевича, который отдал жизнь за свободную Украину, 24 Каналу рассказала его двоюродная сестра Снежана Золотарева в рамках проекта "Жизнь после потери".

Обратите внимание Вернулся из плена, а жена погибла: история бойца после 3 лет неволи

Дмитрий родом из Житомирской области. Сестра вспоминает его как доброго, искреннего и открытого человека – солнышко в их семье. Он был лучшим другом для Снежаны, и каждый раз, когда Дмитрий приезжал, это становилось для нее праздником.

В 18 лет он впервые поехал на работу в Польшу и с тех пор работал за границей. Перед полномасштабным вторжением парень готовился к контракту в Бельгии, но оставил все и вернулся в Украину.

Снежана думала, что брат все еще за границей, но однажды в конце февраля, когда она готовила еду для военных, ей пришло сообщение от Дмитрия с просьбой выйти. Снежана признается: думала – его страницу взломали, а когда вышла – увидела брата. Она заволновалась, ведь это означало, что он не сможет выехать обратно за границу, где жил. Впрочем, Дмитрий сказал, что не собирается там отсиживаться.

Родной брат Дмитрия, Максим, в то время служил в Главном управлении разведки, но сам Дмитрий никогда не был в армии. Поэтому сначала его даже не хотели брать в армию. В итоге парню удалось пробиться в 141 батальон теробороны. Уже когда россияне отошли с Житомирщины и Киевщины, Дмитрий перевелся в "Азов", в составе которого участвовал в операции по деблокаде Мариуполя.

Дмитрий Станкевич
Дмитрий Станкевич / Фото предоставлено 24 Каналу

Он говорил: "Толку, что здесь (на Житомирщине, – 24 Канал) сидят, тиктоки снимают, мне надо стоять на защите. Я не хочу быть ненужным, я хочу что-то делать, чтобы защитить нашу страну",
– вспомнила Снежана.

Дмитрий участвовал в деоккупации Херсонщины, в боях на Запорожском направлении, а впоследствии присоединился к Главному управлению разведки. К сожалению, 30 апреля 2025 года во время боевого выезда в Покровск, Донецкой области, Дмитрий погиб.

Дмитрий не говорил родителям, что ушел на фронт. Два года они вообще думали, что он за границей. Он даже просил знакомых отправлять его родителям посылки из-за границы якобы от него. Мама даже хотела ехать к нему в Польшу, чтобы увидеть сына, но Дмитрий постоянно ее отговаривал – говорил, что у него много работы.

"В ноябре 2023 года у его папы был юбилей – 60 лет. Тогда Дмитрий и признался, что якобы только приехал. Сказал, что планирует идти в СБУ, что он сейчас постоянно на учениях и старался часто приезжать домой", – рассказала сестра.

Снежана с братом
Снежана с братом / Фото предоставлено 24 Каналу

О том, что сын все время был на войне, родители узнали одновременно с трагическим известием о его гибели. Мама Дмитрия не могла поверить, что ее сын погиб на войне, ведь для нее он "был на учениях". Тогда Снежана рассказала его маме правду о службе Дмитрия.

Он ездил, смотрел, как мама идет на работу, и у него тихонько текли слезы. Приезжал в село, где они с братом выросли, были на выходных и каникулах. Когда мы проезжали мимо дома, он говорил, что у него просто душа разрывается – так хотел обнять, поцеловать маму,
– поделилась Снежана.

Первым о гибели Дмитрия узнал его брат, который также служил в ГУР. Максим решил, что должен сам рассказать родителям, и попросил Снежану помочь, ведь просто не понимал, как это сделать.

"Мы поехали говорить родителям. Их мамы не было дома, она была в селе. Был отец... Знаете, он просто окаменел и спустился по стенке. Тяжелее всего было сказать маме, потому что мама... Вы сами знаете, что для мамы это – самая большая потеря, самое большое горе", – рассказала сестра.

Осознание, что брата больше нет, признается Снежана, не приходило. Самое тяжелое и самое страшное было ждать его тело. Родные хотели, чтобы побратимы Дмитрия могли прийти на его похороны. И было очень много людей, много ГУРовцев пришло попрощаться с Дмитрием.

Мама каждый день плачет, переживает и повторяет: "Почему же ты мне, сыночек, не сказал? Я бы тебя больше обнимала, больше бы целовала. Я же тобой не надышалась". Она этих два года, 2022 и 2023, не видела его вообще, и она говорит, что очень сожалеет об упущенном времени, когда они не виделись,
– поделилась Снежана.

Каждый день мама Дмитрия покупает цветы и едет к нему на кладбище. Говорит о сыне, о том, что он хотел сделать – и планирует это воплотить.

Дмитрий привозил домой туи с Донбасса, хотя Снежана говорила ему, что их можно купить и здесь, он отвечал: "Ты не понимаешь, это с Донбасса, это – память". Также он посадил целый огород орехов, говорил, что не знает, как для него закончится война, но у него был запасной план – сдавать эти орехи.

"Он насадил кучу этих деревьев. Теперь мама не знает, что с ними делать. Ходит и плачет возле этих деревьев, возле этих орехов. Говорит: "Дима, что же я буду делать с этими орехами?". Маме будет уже 61 год", – отметила Снежана.

Родители на похоронах сына
Родители на могиле сына / Фото предоставлено 24 Каналу

Время не лечит, говорит Снежана, он просто учит тебя жить с этой потерей. Сначала о брате она могла говорить только с семьей. Когда же кто-то другой спрашивал о нем – не могла сдержаться и начинала плакать, поэтому просила ничего не спрашивать. Ее сын просто обожал Дмитрия, иногда, когда они смотрят вместе фото, сын ложится возле нее, начинает плакать и говорит: "Мамочка, скажи, как нам Димы не хватает…".

Родные Дмитрия хотят, что его запомнили как человека, который не боялся никаких выходов, всегда уверенно шагал вперед и никогда не опускал руки. Ведь воспоминания о Дмитрии, как и посаженые им деревья, делают его живым в памяти людей.