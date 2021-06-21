В Мексике произошла стрельба: известно о более 10 пострадавших

21 июня 2021 , 09:39
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Источник:

DW

В Мексике, недалеко от границы Соединенных Штатов Америки, боевики открыли огонь. В результате погибли более 10 человек.

Стрельба произошла сразу в нескольких местах Рейноса. Известно о том, что убили по меньшей мере 14 человек.

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Еще один человек погиб из-за нападения на полицию у пограничного моста. Сейчас личности жертв и нападавших, а также мотив убийств неизвестен.

По сообщениям местных СМИ, есть 18 погибших, которые пострадали в результате нападений. "Начали расследование с целью установления причин убийств и местопребывания виновных лиц", – говорится в официальном отчете.

Отметим, что инцидент мобилизовал армию, Национальную гвардию, государственную полицию и другие органы.

Обратите внимание! В Мексике состоялись 2 самых кровавых года: в 2019 году зафиксировали 34 681 убийство, в 2020 году – 34 554.


Место, где произошла стрельба / Иллюстрация Associated Press

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Автор: Анастасія Мигидюк