"Последний маневр" в боях за Донбасс: Сырский рассказал о намерениях россиян в Покровске

Россияне в районе Покровска продолжают наступательные действия. Силы обороны понимают, что планируют делать оккупанты, и не дают им полностью захватить город.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского изданию The New York Post.

Что говорит Сырский о намерениях россиян захватить Покровск?

Российская стратегическая наступательная операция возле Покровска продолжается. На это направление враг перебросил большое количество воинов, которые имеют задачу прорвать линию обороны украинцев.

Сырский отметил, что несмотря на действия врага защитники "крепко держатся за логистически важный город". Хотя вражеские пропагандисты и заявляют о захвате Покровска, однако на самом деле он не упал. Силы обороны провели в сентябре контратаку и ликвидировали десятки оккупантов и очистили огромный отрезок линии фронта.

Они продолжают показывать эту территорию на своих картах так, будто она находится под их контролем. Но это утверждение – что враг захватил практически все, и они вот-вот с этим покончат – не соответствует действительности,

– отметил главнокомандующий.

Россия хочет захватить Покровск и соседние города с севера, юга и востока и не давать проход для снабжения. Тогда, по планам Кремля, гражданские люди выедут из Покровска и военные смогут сделать "последний маневр" в Донецкой области.

Сырский также отметил, что Россия уже два месяца активно штурмует Покровское направление, однако фактически тщетно. Благодаря разведке и боеприпасам большой дальности украинские бойцы также могут бить по тылу врага, чтобы еще больше его истощить. Для лучшего противодействия оккупантам главнокомандующий призывает партнеров передать вооружение для защиты от российской агрессии.

Какая сейчас ситуация возле Покровска?