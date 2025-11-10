"Останній маневр" у боях за Донбас: Сирський розповів про наміри росіян у Покровську

Росіяни в районі Покровська продовжують наступальні дії. Сили оборони розуміють, що планують робити окупанти, й не дають їм повністю захопити місто.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського виданню The New York Post.

Що каже Сирський про наміри росіян захопити Покровськ?

Російська стратегічна наступальна операція біля Покровська триває. На цей напрямок ворог перекинув велику кількість вояків, які мають завдання прорвати лінію оборони українців.

Сирський зауважив, що попри дії ворога захисники "міцно тримаються за логістично важливе місто". Хоча ворожі пропагандисти й заявляють про захоплення Покровська, однак насправді він не впав. Сили оборони провели у вересні контратаку й ліквідували десятки окупантів та очистити величезний відрізок лінії фронту.

Вони продовжують показувати цю територію на своїх картах так, ніби вона перебуває під їхнім контролем. Але це твердження – що ворог захопив практично все, і вони ось-ось з цим покінчать – не відповідає дійсності,

– зазначив головнокомандувач.

Росія хоче захопити Покровськ та сусідні міста з півночі, півдня та сходу та не давати прохід для постачання. Тоді, за планами Кремля, цивільні люди виїдуть з Покровська й вояки зможуть зробити "останній маневр" на Донеччині.

Сирський також зауважив, що Росія вже два місяці активно штурмує Покровський напрямок, однак фактично марно. Завдяки розвідці та боєприпасам великої дальності українські бійці також можуть бити по тилу ворога, щоб ще більше його виснажити. Для кращої протидії окупантам головнокомандувач закликає партнерів передати озброєння для захисту від російської агресії.

