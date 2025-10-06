Враг продвигается, но ВСУ атакует в ответ: обзор фронта от ISW
- Российские войска продвинулись на тактическом направлении Константиновка – Дружковка, но потерпели неудачи на многих других направлениях.
- Украинские силы имели успехи на нескольких участках фронта, проводя контратаки.
Россияне за сутки имели успехи на фронте. Враг пытается продвигаться на разных направлениях и активно штурмует Донецкую область.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Где на фронте были успешные атаки россиян и Сил обороны?
На Сумской области за прошедшие сутки противник наступал на севере, но не смог продвинуться вперед. Атаки происходили вблизи Теткино, Безсаловки, Алексеевки и Варачино. Украинские защитники провели контратаки на этих точках, а также у Юнаковки и Садков.
Россияне продвигались неподалеку от Травянского водохранилища и Липцев на Харьковской области, а также имели успехи у Синельниково, Волчанска и Волчанских Хуторов.
Также оккупанты активно атаковали вблизи Мелового и в направлении Хатнего, а также к востоку от Большого Бурлука вблизи Одрадного и в направлении Бологовки.
Российские войска атаковали на Купянском направлении, но не имели значительных успехов. Штурмы происходили вблизи самого Купянска, а также у Западного, Кутковки, Красного Первого, Каменки, Колодязного, Петропавловки и Степной Новоселовки.
Украинские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении вдоль железной дороги неподалеку Ямполя. Враг совершил атаки у Дробышева, Новоселовки, Шандриголово, Среднего, Редкодуба, Карповки, Колодязов, Мирного, Торского и Ямполя.
Враги атаковали вблизи Северска, Дроновки, Григорьевки, Серебрянки; и Федоровки.
Наступления россиян недавно состоялись в районе Константиновки возле Предтечиного, Александро-Шулитного, Торецка, Щербиновки, Плещеевки, Иванополья, Русиного Яра, Полтавки и Владимировки.
Оккупанты пытались наступать возле Доброполье, Золотого Колодца, Шахматного и Заповедного.
Не имели успеха и штурмовые действия россиян на Покровском направлении. Ограниченные атаки врага происходили в районе Покровска, Родинского, Красного Лимана, Новоэкономического, Николаевки, Миролюбовки, Казацкого, Луча, Мирнограда, Лисовки, Новопавловки, Котлиного, Удачного и Молодецкого.
На фронте происходят активные бои / Карты ISW
Двое суток подряд враг атаковал южнее Новопавловки вблизи Филии и Ялты, а также вблизи Зеленого Гая.
Наступления фиксировались вблизи Январского, Сосновки, Березового, Вороного, Тернового, Новониколаевки, Камышевахи, Малиевки, Калиновского, а у Вербового и Вишневого, вероятно, состоялись контратаки Сил обороны.
На Ореховском направлении россияне совершили неуспешные наступления вблизи Малой Токмачки, Новоданиловки, Степного, Плавней и Приморского.
Подытожим, что по данным ISW, оккупанты продвинулись на тактическом направлении Константиновка – Дружковка. Украинские защитники имели успехи на Лиманском направлении и в Днепропетровской области.
Какая ситуация на фронте сегодня?
На фронте на днях стало больше боестолкновений, за сутки Силы обороны провели с россиянами 231 бой.
57 вражеских атак удалось остановить на Покровском направлении. Также большинство боев было сосредоточено на Новопавловском и Торецком направлениях.
В DeepState сообщили, что на днях оккупанты активно продвигались вблизи Новоивановки, Ольговского, Вишневого и в Терновом.