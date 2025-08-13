Кабмин внес ряд изменений в постановления, регулирующие воинский учет, вручение повесток и направление на службу. В частности, они касаются "боевых" повесток.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевский областной ТЦК и СП.

Какие изменения в мобилизации принял Кабмин?

Кабмин упростил порядок рассылки "боевых" повесток, позволив не только вручать их под личную подпись, но и отправлять по почте.

Если человек проигнорирует такую повестку, ему грозит не только штраф, а уголовная ответственность. То есть, не просто "розыск ТЦК" и "красная лента" в Резерв+, а настоящий "уголовный" розыск от правоохранителей за уклонение от призыва,

– объяснили в ТЦК.

Относительно изменений для 25-летних: теперь районные и городские ТЦК должны внести информацию в реестр "Оберіг" в 30-дневный срок после достижения призывниками 25-летнего возраста без их вызова в ТЦК. Их автоматически будут снимать с учета призывников и будут брать на учет военнообязанных. При этом им присваивается воинское звание "солдат (матрос) запаса".

Также Кабмин убрал норму о том, что взятие граждан с оккупированных территорий Украины на воинский учет осуществляется после постановки на учет внутренне перемещенных лиц.

Кроме этого, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов отныне не должны ежегодно составлять и подавать в ТЦК списки граждан, подлежащих приписке к призывным участкам. То же касается государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Также предусмотрено, что снятие граждан с персонально-первичного и персонального воинского учета осуществляется только после снятия указанных граждан с воинского учета в соответствующих районных (городских) ТЦК, органах СБУ, соответствующих подразделениях разведывательных органов.