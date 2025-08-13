Военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько объяснил, как можно сняться с розыска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Как можно сняться с розыска?

По словам юриста, статус "В розыске" в приложении Резерв+ с красной отметкой обычно свидетельствует о нарушении правил воинского учета. Например, о неявке по повестке или несвоевременном обновлении данных в реестре "Оберег".

Лобунько объясняет, что для снятия этого статуса необходимо выполнить определенные действия. В то же время отмечает, что избежание мобилизации без законных оснований для отсрочки маловероятно.

Сняться с розыска можно двумя способами. Первый из них предусматривает проверку оснований для розыска. Военнообязанный может обратиться в ТЦК и СП с запросом для выяснения причин внесения в розыск.

В случае, если статус появился ошибочно (например, повестка была отправлена на неправильный адрес), ТЦК может закрыть производство. После этого оператор вносит соответствующие изменения в реестр "Оберег" и статус "В розыске" исчезает.

В противном случае нужно оплатить штраф. По словам юриста, в случае наложения административного штрафа за нарушение правил воинского учета, его уплата является основанием для закрытия исполнительного производства и снятия статуса "Нарушение правил воинского учета".

После уплаты штрафа ТЦК и СП обращается в Нацполицию для снятия лица с розыска, о чем появляется уведомление в приложении. Однако, если военнообязанный считает штраф незаконным, его можно обжаловать в суде. В случае отмены штрафа судебным решением статус "В розыске" также снимается.

Напомним, что военнообязанные граждане, которые получили штраф за нарушение правил воинского учета, могут оплатить его онлайн через приложение Резерв+ со скидкой 50%. Это позволяет избежать очередей и визита в ТЦК.