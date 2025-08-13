Військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько пояснив, як можна знятися з розшуку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Як можна знятися з розшуку?

За словами юриста, статус "У розшуку" в застосунку Резерв+ із червоною позначкою зазвичай свідчить про порушення правил військового обліку. Наприклад, про неявку за повісткою чи несвоєчасне оновлення даних у реєстрі "Оберіг".

Лобунько пояснює, що для зняття цього статусу необхідно виконати певні дії. Водночас зазначає, що уникнення мобілізації без законних підстав для відстрочки є малоймовірним.

Знятися з розшуку можна двома способами. Перший з них передбачає перевірку підстав для розшуку. Військовозобов’язаний може звернутися до ТЦК та СП із запитом для з’ясування причин внесення до розшуку.

У випадку, якщо статус з’явився помилково (наприклад, повістка була надіслана на неправильну адресу), ТЦК може закрити провадження. Після цього оператор вносить відповідні зміни до реєстру "Оберіг" і статус "У розшуку" зникає.

В іншому випадку потрібно сплатити штраф. За словами юриста, в разі накладення адміністративного штрафу за порушення правил військового обліку, його сплата є підставою для закриття виконавчого провадження та зняття статусу "Порушення правил військового обліку".

Після сплати штрафу ТЦК та СП звертається до Нацполіції для зняття особи з розшуку, про що з’являється сповіщення в застосунку. Однак, якщо військовозобов’язаний вважає штраф незаконним, його можна оскаржити в суді. У разі скасування штрафу судовим рішенням статус "У розшуку" також знімається.

Нагадаємо, що військовозобов'язані громадяни, які отримали штраф за порушення правил військового обліку, можуть сплатити його онлайн через застосунок Резерв+ зі знижкою 50%. Це дозволяє уникнути черг та візиту до ТЦК.