В частности, пункт 21 постановления КМУ 1487 изменили для возможности предоставления статуса военнообязанный призывникам с 25 лет. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как изменились правила постановки на воинский учет?

Вследствие изменений в украинском законодательстве в срок 30 дней после достижения призывниками 25-летнего возраста без их вызова ТЦК вносят данные в реестр "Оберег" о снятии с воинского учета призывников и постановке на учет военнообязанных.

Одновременно происходит присвоение воинского звания солдат (матрос) запаса и указание второй категории запаса.

Однако внутренне перемещенные лица (ВПЛ) обязательно самостоятельно должны появиться в ТЦК для постановки на учет по месту жительства независимо от того, стали ли они на учет ВПЛ в соответствующих органах – это предусмотрено пунктом 21 в новой редакции.

Также напомним, что в 2025 году на воинский учет должны стать все юноши в возрасте от 17 до 25 лет. Их приписывают к призывному участку и вносят данные в реестр "Оберег".