Зокрема, пункт 21 постанови КМУ 1487 змінили для можливості надання статусу військовозобов'язаний призовникам із 25 років. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як змінилися правила взяття на військовий облік?

Внаслідок змін в українському законодавстві у строк 30 днів після досягнення призовниками 25-річного віку без їх виклику ТЦК вносять дані до реєстру "Оберіг" щодо зняття з військового обліку призовників та взяття на облік військовозобов'язаних.

Одночасно відбувається присвоєння військового звання солдат (матрос) запасу та зазначення другої категорії запасу.

Проте внутрішньо переміщені особи (ВПО) обов’язково самостійно мають з’явитися в ТЦК для взяття на облік за місцем проживання незалежно від того, чи стали вони на облік ВПО у відповідних органах – це передбачено пунктом 21 в новій редакції.

Також нагадаємо, що у 2025 році на військовий облік мають стати всі юнаки віком від 17 до 25 років. Їх приписують до призовної дільниці та вносять дані до реєстру "Оберіг".