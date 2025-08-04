Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву виконувача обов'язків начальника відділу політики національного спротиву Міністерства оборони Ігоря Хорта під час круглого столу в Укрінформі.

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Як проходитиме підготовка до національного спротиву?

Хорт розповів, що Україна відходить від системи, де усе зводилося до базової загальновійськової підготовки.

Тепер замість БЗВП буде впроваджено нову модель – основи національного спротиву. Вона охопить усіх громадян, у тому числі й школярів.

Це більше не просто навчальна дисципліна, це цикл підготовки громадян до національного спротиву,

– зауважив він.

Підготовка до національного спротиву стартуватиме ще з 14 років. Зокрема, це можливо завдяки військово-патріотичним іграм "Сокіл", "Джура". Окрім того, у школах та профтехосвіті викладатимуть оновлений предмет "Захист України".

Також БЗВП скасують в університетах – там з'являться обов'язкові для хлопців та дівчат "Основи національного спротиву", але без присвоєння військової спеціальності.

Це не про військову спеціальність. Це про мотивацію, про готовність захищати країну… Не хочеш проходити – відраховуйся з навчального закладу,

– наголосив представник Міноборони.

Новий метод включає практику під час навчання, зокрема маніпуляцію зі зброєю, тактичну та вогневу підготовку.

Хорт також нагадав, що після завершення навчання в закладах освіти українці в обов'язковому порядку проходитимуть базову військову службу як частину загальної підготовки.

Окрім того, він розповів про ще один цикл підготовки до нацспротиву – центри "18 – 60+".

"Ми створюємо центри підготовки для всіх: резервістів, студентів, охочих. Кожен зможе прийти, потренуватися, потримати зброю, зрозуміти свій рівень", – додав Хорт.