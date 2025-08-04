Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление исполняющего обязанности начальника отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Игоря Хорта во время круглого стола в Укринформе.

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Как будет проходить подготовка к национальному сопротивлению?

Хорт рассказал, что Украина отходит от системы, где все сводилось к базовой общевойсковой подготовке.

Теперь вместо БОВП будет внедрена новая модель – основы национального сопротивления. Она охватит всех граждан, в том числе и школьников.

Это больше не просто учебная дисциплина, это цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению,

– отметил он.

Подготовка к национальному сопротивлению будет стартовать еще с 14 лет. В частности, это возможно благодаря военно-патриотическим играм "Сокол", "Джура". Кроме того, в школах и профтехобразовании будут преподавать обновленный предмет "Защита Украины".

Также БЗВП отменят в университетах – там появятся обязательные для ребят "Основы национального сопротивления", но без присвоения военной специальности.

Это не о военной специальности. Это о мотивации, о готовности защищать страну... Не хочешь проходить – отчисляйся из учебного заведения,

– подчеркнул представитель Минобороны.

Новый метод включает практику во время обучения, в частности манипуляцию с оружием, тактическую и огневую подготовку.

Хорт также напомнил, что после завершения обучения в учебных заведениях украинцы в обязательном порядке будут проходить базовую военную службу как часть общей подготовки.

Кроме того, он рассказал о еще одном цикле подготовки к нацсопротивлению – центры "18 – 60+".

"Мы создаем центры подготовки для всех: резервистов, студентов, желающих. Каждый сможет прийти, потренироваться, подержать оружие, понять свой уровень", – добавил Хорт.