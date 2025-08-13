"Бойові" повістки тепер можуть прийти поштою: які зміни Кабмін вніс до постанов
- Кабмін дозволив надсилати "бойові" повістки поштою, а не лише вручати особисто під підпис.
- Ігнорування такої повістки може призвести до штрафу чи кримінальної відповідальності за ухилення від призову.
Кабмін вніс низку змін до постанов, що регулюють військовий облік, вручення повісток та направлення на службу. Зокрема, вони стосуються "бойових" повісток.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київський обласний ТЦК та СП.
Які зміни у мобілізації ухвалив Кабмін?
Кабмін спростив порядок розсилання "бойових" повісток, дозволивши не лише вручати їх під особистий підпис, але й надсилати поштою.
Якщо людина проігнорує таку повістку, їй загрожує не лише штраф, а кримінальна відповідальність. Тобто, не просто "розшук ТЦК" і "червона стрічка" у Резерв+, а справжній "кримінальний" розшук від правоохоронців за ухилення від призову,
– пояснили у ТЦК.
Щодо змін для 25-річних: тепер районні і міські ТЦК мають внести інформацію до реєстру "Оберіг" у 30-денний строк після досягнення призовниками 25-річного віку без їх виклику до ТЦК. Їх автоматично зніматимуть з обліку призовників і братимуть на облік військовозобов'язаних. При цьому їм присвоюється військове звання "солдат (матрос) запасу".
Також Кабмін прибрав норму про те, що взяття громадян з окупованих територій України на військовий облік здійснюється після взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.
Окрім цього, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад відтепер не повинні щороку складати і подавати до ТЦК списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць. Те ж стосується державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.