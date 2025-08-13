Кабмін вніс низку змін до постанов, що регулюють військовий облік, вручення повісток та направлення на службу. Зокрема, вони стосуються "бойових" повісток.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київський обласний ТЦК та СП.

Які зміни у мобілізації ухвалив Кабмін?

Кабмін спростив порядок розсилання "бойових" повісток, дозволивши не лише вручати їх під особистий підпис, але й надсилати поштою.

Якщо людина проігнорує таку повістку, їй загрожує не лише штраф, а кримінальна відповідальність. Тобто, не просто "розшук ТЦК" і "червона стрічка" у Резерв+, а справжній "кримінальний" розшук від правоохоронців за ухилення від призову,

– пояснили у ТЦК.

Щодо змін для 25-річних: тепер районні і міські ТЦК мають внести інформацію до реєстру "Оберіг" у 30-денний строк після досягнення призовниками 25-річного віку без їх виклику до ТЦК. Їх автоматично зніматимуть з обліку призовників і братимуть на облік військовозобов'язаних. При цьому їм присвоюється військове звання "солдат (матрос) запасу".

Також Кабмін прибрав норму про те, що взяття громадян з окупованих територій України на військовий облік здійснюється після взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.

Окрім цього, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад відтепер не повинні щороку складати і подавати до ТЦК списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць. Те ж стосується державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Також передбачено, що зняття громадян з персонально-первинного та персонального військового обліку здійснюється лише після зняття зазначених громадян з військового обліку у відповідних районних (міських) ТЦК, органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів.