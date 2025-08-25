На фронте погиб экс-модератор DeepState 25-летний Богдан Кольцов
- На фронте погиб 25-летний Богдан Кольцов, экс-модератор DeepState.
- Богдан Кольцов был оператором вычислительного отделения взвода звукометрической разведки, поступил в ВСУ в мае 2025 года.
Украина потеряла еще одного защитника. На фронте погиб 25-летний Богдан Кольцов.
Ранее он был экс-модератором DeepState. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Южную городскую территориальную общину и DeepState.
Что известно о Богдане Кольцове?
Матрос Богдан Кольцов – житель города Южное на Харьковщине. Он родился 15 июля 2000 года.
Парень присоединился к команде DeepState еще перед полномасштабным вторжением в феврале 22 года. В ней он пробыл до 2024 года.
В мае 2025 года Богдан вступил в ряды ВСУ. Он выполнял боевые задачи в составе 35 ОБрМП. Был оператором вычислительного отделения взвода звукометрической разведки батареи артиллерийской разведки воинской части А0216.
Погиб защитник 10 августа 2025 года возле населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области.
Вечная память и слава украинскому воину, который защищал родную Украину и каждого из нас! Пусть душа погибшего защитника Богдана найдет вечный покой... Герои не умирают, они остаются в наших сердцах!
– написали в общине.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Богдана Кольцова. Вечная и светлая память защитнику Украины!
Последние потери Украины на фронте
- В вечность отошли военнослужащий Андрей Манойло и подполковник полиции Александр Соловьянчик с Волыни.
- В Дубно на Ривненщине попрощались с Павлом Диденко. Воин прошел Иловайский котел, боролся с оккупантом в Дебальцево, Песках, под Мариуполем, Павлопольском и Сорокино.
- Во время захода на посадку погиб пилот МиГ-29 майор Сергей Бондарь. Он был летчиком 40 бригады тактической авиации "Призрак Киева".