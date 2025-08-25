Украина потеряла еще одного защитника. На фронте погиб 25-летний Богдан Кольцов.

Ранее он был экс-модератором DeepState. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Южную городскую территориальную общину и DeepState.

Что известно о Богдане Кольцове?

Матрос Богдан Кольцов – житель города Южное на Харьковщине. Он родился 15 июля 2000 года.

Парень присоединился к команде DeepState еще перед полномасштабным вторжением в феврале 22 года. В ней он пробыл до 2024 года.

В мае 2025 года Богдан вступил в ряды ВСУ. Он выполнял боевые задачи в составе 35 ОБрМП. Был оператором вычислительного отделения взвода звукометрической разведки батареи артиллерийской разведки воинской части А0216.

Погиб защитник 10 августа 2025 года возле населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области.

Вечная память и слава украинскому воину, который защищал родную Украину и каждого из нас! Пусть душа погибшего защитника Богдана найдет вечный покой... Герои не умирают, они остаются в наших сердцах!

– написали в общине.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Богдана Кольцова. Вечная и светлая память защитнику Украины!

