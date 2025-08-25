Україна втратила ще одного захисника. На фронті загинув 25-річний Богдан Кольцов.

Раніше він був ексмодератором DeepState. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Південну міську територіальну громаду та DeepState.

Дивіться також На Київщині попрощалися з азербайджанцем Афганом Оруджовим, який загинув в боях на Сумщині

Що відомо про Богдана Кольцова?

Матрос Богдан Кольцов – мешканець міста Південне на Харківщині. Він народився 15 липня 2000 року.

Хлопець доєднався до команди DeepState ще перед повномасштабним вторгненням у лютому 22 року. У ній він пробув до 2024 року.

У травні 2025 року Богдан вступив до лав ЗСУ. Він виконував бойові завдання у складі 35 ОБрМП. Був оператором обчислювального відділення взводу звукометричної розвідки батареї артилерійської розвідки військової частини А0216.

Загинув захисник 10 серпня 2025 року біля населеного пункту Новопавлівка Дніпропетровської області.

Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас! Нехай душа загиблого захисника Богдана знайде вічний спокій… Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях!

– написали у громаді.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Богдана Кольцова. Вічна та світла пам'ять захиснику України!

Останні втрати України на фронті