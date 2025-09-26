Российское командование преимущественно бросает в штурмы низкоподготовленные подразделения, состоящие из зеков и другого социального шлака России. Впрочем, есть случаи, когда в бой идут профессиональные подразделения противника.

Подробнее об этом в эфире 24 Канала рассказал младший лейтенант, начальник штаба 4-го батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко.

Когда враг применяет профессиональные военные подразделения?

Младший лейтенант рассказал, что неоднократно украинские военные расставляют засады на маршрутах россиян. Поэтому российское командование сознательно отправляет на эти маршруты зеков и разный социальный шлак.

На маршруте может погибнуть с десяток групп противника, которые не умеют вести бой, или когда они сталкиваются с контактом, просто падают и ждут, пока подойдут наши ребята их расстреляют, или снесут украинские дроны.

После этого россияне пытаются на эти участки отправлять уже более подготовленные подразделения, в частности морскую пехоту. Очень часто у этих подразделений находили шевроны, флаги ЧВК "Вагнера",

– отметил Гриценко.

Обычные пехотные задачи оккупанты возлагают на непрофессиональных бойцов, срок жизни которых на фронте несколько дней или часов даже. Если же россияне сталкиваются с серьезной проблемой, видят, что Силы обороны дают отпор, пройти невозможно и нет никаких других вариантов, то тогда они пытаются штурмовать подготовленными подразделениями.

Обратите внимание! К боевым действиям враг привлекает подразделения с инфицированными солдатами, что свидетельствует о серьезном кризисе в сфере военной медицины России.

"Видно, что у ребят есть знания, как это делать. Они пытаются это делать правильно, эвакуировать друг друга, что вообще неприсуще для оккупантов. Но от наших дронов никакие знания их не спасут", – добавил младший лейтенант.

По его словам, на Покровском направлении одна из самых сильных пехот Вооруженных Сил Украины. Насколько нужно иметь стальные нервы, чтобы когда на тебя идет пять оккупантов, не побояться, вылезти и отработать по ним, а потом еще пойти их доконтролировать, получить какую-то информацию. Пехота в этом плане отрабатывает на все 100%.

Что известно о подготовке российских солдат и потерях?