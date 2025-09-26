Російське командування переважно кидає у штурми низькопідготовлені підрозділи, які складаються з зеків й іншого соціального шлаку Росії. Втім, є випадки коли у бій йдуть професійні підрозділи противника.

Детальніше про це в етері 24 Каналу розповів молодший лейтенант, начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко.

Коли ворог застосовує професійні військові підрозділи?

Молодший лейтенант розповів, що неодноразово українські військові розставляють засідки на маршрутах росіян. Тому російське командування свідомо відправляє на ці маршрути зеків й різний соціальний шлак.

На маршруті може загинути з десяток груп противника, які не вміють вести бій, або коли вони стикаються з контактом, просто падають і чекають, поки підійдуть наші хлопці їх розстріляють, чи знесуть українські дрони.

Після цього росіяни намагаються на ці ділянки відправляти вже більш підготовлені підрозділи, зокрема морську піхоту. Дуже часто у цих підрозділів знаходили шеврони, прапори ПВК "Вагнера",

– зазначив Гриценко.

Звичайні піхотні завдання окупанти покладають на непрофесійних бійців, термін життя яких на фронті декілька днів або годин навіть. Якщо ж росіяни зіштовхуються з серйозною проблемою, бачать, що Сили оборони дають відсіч, пройти неможливо й немає ніяких інших варіантів, то тоді вони намагаються штурмувати підготовленими підрозділами.

"Видно, що у хлопців є знання, як це робити. Вони намагаються це робити правильно, евакуйовувати один одного, що взагалі непритаманно для окупантів. Але від наших дронів ніякі знання їх не врятують", – додав молодший лейтенант.

За його словами, на Покровському напрямку одна з найсильніших піхот Збройних Сил України. Наскільки потрібно мати сталеві нерви, щоб коли на тебе йде п'ять окупантів, не забоятись, вилізти й відпрацювати по них, а потім ще піти їх доконтролити, дістати якусь інформацію. Піхота в цьому плані відпрацьовує на всі 100%.

Що відомо про підготовку російських солдатів та втрати?