Про це в етері 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко. До слова, росіяни, які здаються у полон, розповідають, що по 10 днів нічого не їли, адже через проблеми з логістикою їм практично не постачали їжу та воду.

Як Кремль ставиться до своїх бійців?

Офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" зазначив, що російських солдатів "мотивують" залякуваннями та фізичними покараннями. До того ж відомо, що неодноразово відбуваються розстріли перед строєм.

Це країна рабів. Вони рабськими методами женуть у бій своїх одноразових на швидку руку назбираних безхатченків. Десь їм повидавали металеві каски, гвинтівки та по три набої, навіть без бронежилетів. Ба більше, помічені навіть окупанти, які фактично ходять босими. Їм кажуть, мовляв, захочете пити, їсти – самі десь щось знайдете й командування фактично забуває про них,

– мовив Назаренко.

За його словами, один з найбільш логічних способів для російського солдата врятувати своє життя – здатися в полон. Втім, у жодному разі не можна недооцінювати ворога. Адже на лінії фронту є різні підрозділи окупантів. Зокрема, доволі професійно підготовлені підрозділи пілотів БпЛА, фахово підготовлені артилеристи. Росіяни також застосовують як і одноразові штурмові групи, так і більш-менш професійно підготовлені.

Важливо! Долучайтеся, будь ласка, до збору на антишахедні дрони для бригади "Рубіж" НГУ. Ціль – 800 тисяч гривень. Посилання на банку тут та номер картки банки 4441 1111 2822 2241.

Підсумуймо, армія окупантів – не монолітна, вона складається з різних частин і підрозділів, які по-різному застосовуються. Але загалом, коли противник лякає новим наступом, то це означає, що вони назбирали окупантів, тримають їх в ближніх та дальніх тилах й готові їх просто постачати ледве не конвеєром.

Цей тиск не на мить не вщухає, тобто ситуація на полі бою завжди залишається на максимально напруженому рівні.

Що відомо про звірства Кремля щодо своїх солдатів?