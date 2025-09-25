Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко. К слову, россияне, которые сдаются в плен, рассказывают, что по 10 дней ничего не ели, ведь из-за проблем с логистикой им практически не поставляли еду и воду.

Читайте также Как российские генералы "кидают" оккупантов на деньги: интервью "Цезаря" из легиона "Свобода России"

Как Кремль относится к своим бойцам?

Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" отметил, что российских солдат "мотивируют" запугиваниями и физическими наказаниями. К тому же известно, что неоднократно происходят расстрелы перед строем.

Это страна рабов. Они рабскими методами гонят в бой своих одноразовых, на скорую руку собранных бездомных. Где-то им повыдавали металлические каски, винтовки и по три патрона, даже без бронежилетов. Более того, замечены даже оккупанты, которые фактически ходят босыми. Им говорят, мол, захотите пить, есть – сами где-то что-то найдете и командование фактически забывает о них,

– сказал Назаренко.

По его словам, один из самых логичных способов для российского солдата спасти свою жизнь – сдаться в плен. Впрочем, ни в коем случае нельзя недооценивать врага. Ведь на линии фронта есть разные подразделения оккупантов. В частности, довольно профессионально подготовленные подразделения пилотов БПЛА, профессионально подготовленные артиллеристы. Россияне также применяют как и одноразовые штурмовые группы, так и более или менее профессионально подготовленные.

Важно! Присоединяйтесь, пожалуйста, к сбору на антишахедные дроны для бригады "Рубеж" НГУ. Цель – 800 тысяч гривен. Ссылка на банку здесь, номер карты банки: 4441 1111 2822 2241.

Подытожим, армия оккупантов – не монолитная, а состоит из различных частей и подразделений, которые применяются по-разному. Но в целом, когда противник пугает новым наступлением, это означает, что они насобирали оккупантов, держат их в ближних и дальних тылах и готовы просто поставлять чуть ли не конвейером.

Это давление не утихает ни на мгновение, то есть ситуация на поле боя всегда остается на максимально напряженном уровне.

Что известно о зверствах Кремля в отношении своих солдат?