Як влучно зауважив американський президент, "Росія витратила мільйони й мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси та життя – їхні життя – і практично не здобула жодної землі", передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Які втрати Росії у війні станом на 26 вересня?

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні:

особового складу – близько 1106430 (+940) осіб;

танків – 11203 (+2);

бойових броньованих машин – 23287 (+0);

артилерійських систем – 33147 (+14);

РСЗВ – 1501 (+0);

засоби ППО – 1222 (+0);

літаків – 427 (+0);

гелікоптерів – 345 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 63569 (+334);

крилаті ракети – 3747 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 62818 (+82);

спеціальна техніка – 3975 (+0).

Втрати Росії у війні на 26 вересня 2025 року / Фото Генштаб

