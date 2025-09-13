ВСУ работают над этим, – военнослужащий сказал, возможно ли окружение россиян возле Покровска
- Силы обороны Украины за сутки остановили 60 наступательных действий российской армии на Покровском направлении.
- Российские войска перегруппировываются и накапливают силы, тогда как ВСУ проводят контрмеры, препятствуют вражеской логистике.
Аналитики DeepState сообщили, что СОУ отбросили российские войска возле сел Шахово и Владимировка в Покровском районе. Там оккупантов может ожидать котел.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала рассказал, что ситуация характеризуется тем, что российские войска проводят наступательные действия. В рамках этой наступательной кампании враг стремится расширить плацдарм, чтобы дальше продвигаться с целью захвата Донецкой области. Однако ВСУ препятствуют планам России.
Враг перегруппировывается и накапливает силы
Военнослужащий напомнил о ситуации, которая сложилась в районе Доброполья с рейдом, что организовал противник. Затем он пытался создать плацдарм. СОУ не дали врагу усилить его. Сейчас выполняется задача по срезанию этого выступления, выравниванию линии фронта на этом направлении с выдавливанием оккупантов.
Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте
С этой целью в рамках активной обороны был проведен ряд контрмер. Было принято решение о подтягивании дополнительных сил СОУ на это направление. После этого произошло разрезание российской группировки с целью препятствовать вражеской логистике, чтобы не давать врагу закрепиться и расширить дальнейший плацдарм для ведения наступательных действий.
"Такие цели были достигнуты. Сейчас выполняется следующее нужное и важное задание по вытеснению противника, срезанию выступления для того, чтобы украинским силам установить контроль, занять оборонительные позиции, не давать врагу повторить то, что он делал в районе Доброполья. Хотя противник будет стремиться реализовать подобные действия в будущем", – отметил Мусиенко.
Как пояснил военнослужащий, силы, которые Россия привлекала, находились не в лучшем состоянии, противник понес потери на Покровском направлении. Их надо было пополнить, поэтому враг в течение нескольких недель осуществил перегруппировку, этот процесс продолжается и сейчас, он хочет накопить силы.
Для противодействия этому растет активность ударов СОУ по захваченным территориям. Вследствие перегруппировки врага образовались проблемные участки у оккупационных войск. ВСУ, как подытожил Мусиенко, пытаются этим воспользоваться. Военнослужащий не исключает, что российские войска могут оказаться в окружении.
"ВСУ работают над этим. Есть понимание хода боевых действий, оперативной ситуации, есть понимание, какие наши действия представляют риски и вызовы для врага", – озвучил Мусиенко.
Что происходит на Покровском отрезке фронта:
Покровское направление остается самым горячим на фронте, именно там произошло за минувшие сутки наибольшее количество боестолкновений. В Генштабе сообщили, что на этом отрезке фронта за сутки по состоянию на утро 12 сентября СОУ остановили 60 наступательных действий российской армии в частности вблизи населенных пунктов Шахово, Владимировка, Новоукраинка, Миролюбовка, Зверево, Котлино, Удачное.
Согласно данным Deep State, СОУ смогли просочиться во вклинение российских войск в районе Доброполья. Военный эксперт Роман Свитан отметил ошибки, которые допустил враг. Он пояснил, что наступление должно быть хорошо подготовлено, а когда противник перестает усиливать фланги (не было дополнительных резервов), то подразделение, которое осуществляет наступательные действия, может оказаться в окружении. Такая ситуация сложилась вблизи Доброполья.
Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк сообщил, что противник испытывает недостаток живой силы и средств, чтобы проводить штурмовые действия. Из-за значительных и регулярных потерь Россия вынуждена перебрасывать на Покровское направление усиление. СОУ отслеживают движение россиян, чтобы наносить удары по ним.