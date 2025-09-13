ЗСУ працюють над цим, – військовослужбовець сказав, чи можливе оточення росіян біля Покровська
- Сили оборони України за добу зупинили 60 наступальних дій російської армії на Покровському напрямку.
- Російські війська перегруповуються і накопичують сили, тоді як ЗСУ проводять контрзаходи, перешкоджають ворожій логістиці.
Аналітики DeepState повідомили, що СОУ відкинули російські війська біля сіл Шахове та Володимирівка у Покровському районі. Там на окупантів може очікувати котел.
Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу розповів, що ситуація характеризується тим, що російські війська проводять наступальні дії. В межах цієї наступальної кампанії ворог прагне розширити плацдарм, аби далі просуватися з метою захоплення Донеччини. Однак ЗСУ перешкоджають планам Росії.
Ворог перегруповується і накопичує сили
Військовослужбовець нагадав про ситуацію, яка склалася в районі Добропілля з рейдом, що організував противник. Потім він намагався створити плацдарм. СОУ не дали ворогу посилити його. Зараз виконується завдання по зрізанню цього виступу, вирівнюванню лінії фронту на цьому напрямку з витисканням окупантів.
Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті
З цією метою в межах активної оборони була проведена низка контрзаходів. Було ухвалене рішення про підтягування додаткових сил СОУ на цей напрямок. Після цього відбулося розрізання російського угруповання з метою перешкоджати ворожій логістиці, щоб не давати ворогу закріпитися для поширення подальшого плацдарму та ведення наступальних дій.
"Такі цілі були досягнуті. Зараз виконується наступне потрібне і важливе завдання з витискання противника, зрізання виступу для того, щоб українським силам встановити контроль, зайняти оборонні позиції, не давати ворогу повторити те, що він робив й районі Добропілля. Хоча противник буде прагнути реалізувати подібні дії в майбутньому", – зазначив Мусієнко.
Як пояснив військовослужбовець, сили, які Росія залучала, перебували не в найкращому стані, противник зазнав втрат на Покровському напрямку. Їх треба було поповнити, тому ворог протягом декількох тижнів здійснив перегрупування, цей процес триває і зараз, він хоче накопичити сили.
Для протидії цьому зростає активність ударів СОУ по захоплених територіях. Внаслідок перегрупування ворога утворилися проблемні ділянки в окупаційних військ. ЗСУ, як підсумував Мусієнко, намагаються цим скористатися. Військовослужбовець не виключає, що російські війська можуть опинитися в оточенні.
"ЗСУ працюють над цим. Є розуміння ходу бойових дій, оперативної ситуації, є розуміння, які наші дії становлять ризики та виклики для ворога", – озвучив Мусієнко.
Що відбувається на Покровському відтинку фронту:
Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті, саме там відбулася за минулу добу найбільша кількість боєзіткнень. В Генштабі повідомили, що на цьому відрізку фронту за добу станом на ранок 12 вересня СОУ зупинили 60 наступальних дій російської армії зокрема поблизу населених пунктів Шахове, Володимирівка, Новоукраїнка, Миролюбівка, Звірове, Котлине, Удачне.
Згідно з даними Deep State, СОУ змогли просочитися у вклинення російських військ в районі Добропілля. Військовий експерт Роман Світан наголосив на помилках, які допустив ворог. Він пояснив, що наступ має бути добре підготовлений, а коли противник перестає посилювати фланги (не було додаткових резервів), то підрозділ, який здійснює наступальні дії, може опинитися в оточенні. Така ситуація склалася поблизу Добропілля.
Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк повідомив, що противник відчуває нестачу живої сили та засобів, аби проводити штурмові дії. Через значні та регулярні втрати Росія наразі змушена перекидати на Покровський напрямок підсилення. СОУ відстежують рух росіян, аби завдавати ударів по них.