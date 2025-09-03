Силы обороны Украины успешно сдерживают оккупантов на Сумщине. Попытки врага сделать там буферную зону потерпели неудачу.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, офицер ВСУ Андрей Ткачук. По его словам, не стоит говорить, что Сумщина перестала быть приоритетной для врага. Это Силы обороны Украины смогли деклассировать врага с его попытками продвинуться в этом регионе.

Какова ситуация на Сумщине?

Как отметил военный, российские оккупанты хотели подойти на то расстояние, чтобы иметь возможность постоянно терроризировать сами Сумы. Цели врага не изменились. Но они уже начали перебрасывать некоторые подразделения оттуда на другие направления.

Россияне и дальше пробуют приблизиться. Но у них там осталось несколько штурмовых и десантных бригад, которые уже сдерживают наши контрдействия и пытаются не опозориться с этой операцией. Это – заслуга украинских военных,

– сказал Ткачук.

Сейчас враг усиливает свою группировку в Донецкой области. Уже даже была информация, что он перебросил туда некоторые подразделения из Сумской области. Задача оккупантов – захватить всю территорию Донецкой области до конца 2025 года.

Эта задача никуда не делась. Но они планировали, что Покровск, Константиновка, Лиман, Северск падут еще летом до окончания наступательной кампании. Нашим Силам обороны удается качественно истреблять врага и выбивать их с некоторых позиций. Хотя это очень трудно,

– подчеркнул военный.

Что происходит на Сумщине?