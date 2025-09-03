Силы обороны сдерживают врага: боец ВСУ сообщил, что сейчас происходит на Сумщине
- Силы обороны Украины успешно сдерживают российских оккупантов на Сумщине. Врагу не удалось там реализовать свои цели.
- Российские оккупанты хотели создать буферную зону на Сумщине. Также они пытались подойти как можно ближе к Сумам, чтобы иметь возможность терроризировать город.
- Политолог, офицер ВСУ Андрей Ткачук прокомментировал то, какая ситуация на Сумщине.
Силы обороны Украины успешно сдерживают оккупантов на Сумщине. Попытки врага сделать там буферную зону потерпели неудачу.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог, офицер ВСУ Андрей Ткачук. По его словам, не стоит говорить, что Сумщина перестала быть приоритетной для врага. Это Силы обороны Украины смогли деклассировать врага с его попытками продвинуться в этом регионе.
Читайте также Силы обороны Украины отбросили врага возле Толстого в Донецкой области, – DeepState
Какова ситуация на Сумщине?
Как отметил военный, российские оккупанты хотели подойти на то расстояние, чтобы иметь возможность постоянно терроризировать сами Сумы. Цели врага не изменились. Но они уже начали перебрасывать некоторые подразделения оттуда на другие направления.
Россияне и дальше пробуют приблизиться. Но у них там осталось несколько штурмовых и десантных бригад, которые уже сдерживают наши контрдействия и пытаются не опозориться с этой операцией. Это – заслуга украинских военных,
– сказал Ткачук.
Какая ситуация на Сумщине: смотрите карту боевых действий
Сейчас враг усиливает свою группировку в Донецкой области. Уже даже была информация, что он перебросил туда некоторые подразделения из Сумской области. Задача оккупантов – захватить всю территорию Донецкой области до конца 2025 года.
Эта задача никуда не делась. Но они планировали, что Покровск, Константиновка, Лиман, Северск падут еще летом до окончания наступательной кампании. Нашим Силам обороны удается качественно истреблять врага и выбивать их с некоторых позиций. Хотя это очень трудно,
– подчеркнул военный.
Что происходит на Сумщине?
- В Институт изучения войны подчеркнули, что попытки России создать буферную зону на Сумщине потерпели неудачу. Теперь они перебросили некоторые подразделения с этого направления в Донецкую область.
- При этом враг продолжает терроризировать Сумы и другие населенные пункты в регионе. В ночь на 2 сентября Россия ударила дронами по городу. Там пострадала 14-летняя девочка.
- Утром 26 августа Россия нанесла ракетный удар по Тростянцу Сумской области. Среди убытков – поврежденное предприятие, водонапорная башня и т.д.