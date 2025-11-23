Укр Рус
23 ноября, 12:23
Россиянам не удается закрепиться в центре Покровска, ВСУ провели зачистку, – 7 корпус ДШВ

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Российские войска пытаются закрепиться в центре Покровска, но Силы обороны успешно противодействуют врагу.
  • Украинские военные с начала ноября уничтожили в Покровске 388 оккупантов, еще 87 получили ранения.

Российские войска продолжают попытки наступления на Покровском направлении. Оккупанты пытаются закрепиться в центре города, однако Силы обороны успешно противодействуют врагу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 7-й корпус Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ.

Что сейчас происходит в Покровске?

Сейчас Силы обороны сдерживают врага и проводят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске.

В центре города сохраняются наши позиции, продолжаются стрелковые бои, а противнику не удается закрепиться, 
– отметили бойцы.

К ликвидации врага в центре города привлекают штурмовые группы во взаимодействии с другими подразделениями в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ. В частности, на днях 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" провел зачистку в районе железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный.

По словам военных, это позволило заблокировать попытки россиян накопить силы, которые безрезультатно пытаются усилить давление на северную часть города.

Бойцы добавили, что любые попытки врага прорваться к северной части города через железную дорогу завершаются для него максимальными потерями.

Справка. Всего с начала ноября украинские военные уничтожили в Покровске 388 оккупантов, еще 87 россиян получили ранения.

