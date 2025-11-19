Как-то держимся, – Буданов откровенно сказал, какая ситуация возле Покровска

Бойцы ГУР продолжают участвовать в боях за Покровск, туда приезжал и Кирилл Буданов. Ситуация на этом направлении остается очень напряженной.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, отметив, что украинские защитники сделали все возможное, чтобы продолжать борьбу. В то же время для Кремля Покровск является очень важной целью.

Полное интервью "Это самая кровавая война"․ Эксклюзивное интервью с Кириллом Будановым – главой ГУР

Буданов откровенно о ситуации возле Покровска

Глава ГУР Минобороны находился в Покровске и максимально помогал командиру подразделения, который командовал операцией. По его словам, в целом ситуация и в Покровске и вокруг него максимально тяжелая.

Однако в то же время как-то еще держимся. Как говорится, нужно смотреть в первоисточниках, почему и операция была нужна тогда именно в таком исполнении. Ситуация была максимально напряженной и обостренной,

– подчеркнул Буданов.

Он вспомнил, что все это произошло на фоне уже официальных заявлений России о взятии города. Тогда Валерий Герасимов уже докладывал Владимиру Путину о том, что город взят.

Ситуация бяли Покровска: смотрите на карте

Однако украинские бойцы смогли выиграть драгоценное время для того, чтобы основные подразделения Вооруженных Сил смогли спокойно, насколько это возможно, подойти к Покровску на усиление.

"Эта операция дала свое. После этого все в России перестали говорить, что город взят. Начали говорить, что идет продвижение; идет успех; идет много боев. Но они отошли от того, что все взято", – отметил глава ГУР Минобороны.

Заметьте! 31 октября спецназовцы ГУР высадились в Покровске для разблокирования логистики. Они пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения.

Буданов отметил, что Покровск для россиян – это ключевой элемент их пропаганды и ключевой элемент именно в военном домене, на который они сейчас делают акцент и будут продолжать делать. Если Россия захватит Покровск, то это для нее будет означать большую победу.

Он выразил надежду, что общая украинская политико-дипломатическая работа; работа военных – прежде всего бойцов в окопах – даст свое, и Украина сможет выйти из этой ситуации правильно.

Интервью с руководителем ГУР Кириллом Будановым: смотрите видео

Что известно о боях возле Покровска: последние новости