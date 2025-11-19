Как-то держимся, – Буданов откровенно сказал, какая ситуация возле Покровска
- Кирилл Буданов заявил, что ситуация возле Покровска очень напряженная, но украинские бойцы продолжают держать позиции.
- Несмотря на заявления России о взятии города, украинские защитники выиграли время для подхода подкреплений и изменили риторику российской пропаганды.
Бойцы ГУР продолжают участвовать в боях за Покровск, туда приезжал и Кирилл Буданов. Ситуация на этом направлении остается очень напряженной.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, отметив, что украинские защитники сделали все возможное, чтобы продолжать борьбу. В то же время для Кремля Покровск является очень важной целью.
Полное интервью "Это самая кровавая война"․ Эксклюзивное интервью с Кириллом Будановым – главой ГУР
Буданов откровенно о ситуации возле Покровска
Глава ГУР Минобороны находился в Покровске и максимально помогал командиру подразделения, который командовал операцией. По его словам, в целом ситуация и в Покровске и вокруг него максимально тяжелая.
Однако в то же время как-то еще держимся. Как говорится, нужно смотреть в первоисточниках, почему и операция была нужна тогда именно в таком исполнении. Ситуация была максимально напряженной и обостренной,
– подчеркнул Буданов.
Он вспомнил, что все это произошло на фоне уже официальных заявлений России о взятии города. Тогда Валерий Герасимов уже докладывал Владимиру Путину о том, что город взят.
Ситуация бяли Покровска: смотрите на карте
Однако украинские бойцы смогли выиграть драгоценное время для того, чтобы основные подразделения Вооруженных Сил смогли спокойно, насколько это возможно, подойти к Покровску на усиление.
"Эта операция дала свое. После этого все в России перестали говорить, что город взят. Начали говорить, что идет продвижение; идет успех; идет много боев. Но они отошли от того, что все взято", – отметил глава ГУР Минобороны.
Заметьте! 31 октября спецназовцы ГУР высадились в Покровске для разблокирования логистики. Они пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения.
Буданов отметил, что Покровск для россиян – это ключевой элемент их пропаганды и ключевой элемент именно в военном домене, на который они сейчас делают акцент и будут продолжать делать. Если Россия захватит Покровск, то это для нее будет означать большую победу.
Он выразил надежду, что общая украинская политико-дипломатическая работа; работа военных – прежде всего бойцов в окопах – даст свое, и Украина сможет выйти из этой ситуации правильно.
Что известно о боях возле Покровска: последние новости
- Украинские военные применяют инновационную тактику на Покровском направлении – используют наземные дроны в тандеме с FPV-дронами, чтобы выявлять вражеские силы в тумане. Благодаря этому удалось остановить штурм россиян в селе Русин Яр, расположенном вблизи города Покровск.
- В то же время в самом Покровске возросло количество стрелковых столкновений. Врага зафиксировали на севере от города, но он не имел успеха.
- По информации Института изучения войны, оккупанты пытаются прорваться на север и северо-восток от Покровска и зажать украинские силы. Поэтому россиянам приходится одновременно наступать и защищать свой восточный фланг от украинских ударов.