Тогда сможем отбросить врага: военный эксперт озвучил главную задачу по Покровску

Аналитики Deep State сообщают, что россияне наращивают свою группировку в Покровске. Ситуация там крайне сложная. Враг дотянулся до дороги, через которую осуществлялась логистика в город.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, добавив, что противник смог накопиться. На этом участке фронта продолжаются стабилизационные действия, для этого в частности привлечены бойцы ГУР, штурмовые подразделения.

СОУ испытывают проблемы с логистикой

Как пояснил военный эксперт, есть разные версии того, какие задачи сейчас выполняют в Покровске спецназовцы. В частности – остановить вражеские удары дронами. Сделать это, по словам Нарожного, можно применив средства РЭБ.

Если мы сможем восстановить свою логистику, тогда сможем отбросить врага,

– озвучил Нарожный.

А вот перерезать логистику противника – это задача, с его слов, практически нереально выполнить, потому что она расположена за пределами действия украинской артиллерии и дронов. Поэтому, как подчеркнул военный эксперт, можно говорить только об активной обороне и отбрасывании врага.

"Сейчас проехать грузовиком или джипом для обеспечения логистики на Покровск или Мирноград очень трудно из-за российских дронов, которые контролируют этот участок. Все логистика, которая там происходит – осуществляется ногами. Что можно сделать? Дождаться плохой погоды и разбить позиции операторов БпЛА артиллерией. Это единственный способ, как сейчас улучшить логистику", – считает Нарожный.

Военный эксперт высказал мнение, что контратаковать и отбросить таким образом врага на этом участке фронта – нереально. Потому что для этого, как заметил Нарожный, нужно большое количество артиллерийских боеприпасов – сотни тысяч. Есть потребность также в резервах, минимум – пять бригад.

