Об этом в эфире 24 Канала сообщил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, добавив, что противник смог накопиться. На этом участке фронта продолжаются стабилизационные действия, для этого в частности привлечены бойцы ГУР, штурмовые подразделения.
Смотрите также Как "стратегический" Покровск играет на руку России
СОУ испытывают проблемы с логистикой
Как пояснил военный эксперт, есть разные версии того, какие задачи сейчас выполняют в Покровске спецназовцы. В частности – остановить вражеские удары дронами. Сделать это, по словам Нарожного, можно применив средства РЭБ.
Если мы сможем восстановить свою логистику, тогда сможем отбросить врага,
– озвучил Нарожный.
А вот перерезать логистику противника – это задача, с его слов, практически нереально выполнить, потому что она расположена за пределами действия украинской артиллерии и дронов. Поэтому, как подчеркнул военный эксперт, можно говорить только об активной обороне и отбрасывании врага.
"Сейчас проехать грузовиком или джипом для обеспечения логистики на Покровск или Мирноград очень трудно из-за российских дронов, которые контролируют этот участок. Все логистика, которая там происходит – осуществляется ногами. Что можно сделать? Дождаться плохой погоды и разбить позиции операторов БпЛА артиллерией. Это единственный способ, как сейчас улучшить логистику", – считает Нарожный.
Военный эксперт высказал мнение, что контратаковать и отбросить таким образом врага на этом участке фронта – нереально. Потому что для этого, как заметил Нарожный, нужно большое количество артиллерийских боеприпасов – сотни тысяч. Есть потребность также в резервах, минимум – пять бригад.
Какая ситуация в Покровске: смотрите на карте
Бои за Покровск: последние новости
На Покровское направление фронта приходится сегодня наибольшее количество боестолкновений. За сутки по состоянию на утро 5 ноября украинские защитники остановили 52 штурма противника.
Аналитический портал Deep State сообщает, что враг продвигается вглубь Покровска, стягивает туда живую силу и технику. Российским войскам удается занимать новые позиции. Тяжелые бои идут на участке между Покровском и Гришиным, которое оккупанты стремятся захватить. Аналитики отмечают, что под угрозой оказался и Мирноград, расположенный поблизости.
Генштаб информирует, что оборона Покровско-Мирноградской агломерации продолжается, окружения украинских подразделений там нет. СОУ активно противодействуют попыткам российских пехотинцев закрепиться и проводят ударно-поисковые действия. За минувшие сутки в районе Покровска удалось уничтожить 26 захватчиков, еще 64 получили ранения. Уничтожено или повреждено 58 укрытий пехоты противника.