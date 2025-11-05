Про це в етері 24 Каналу повідомив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, додавши, що противник зміг накопичитися. На цій ділянці фронту тривають стабілізаційні дії, для цього зокрема залучені бійці ГУР, штурмові підрозділи.

СОУ відчувають проблеми з логістикою

Як пояснив військовий експерт, є різні версії того, які завдання наразі виконують в Покровську спецпризначенці. Зокрема – зупинити ворожі удари дронами. Зробити це, зі слів Нарожного, можна застосувавши засоби РЕБ.

Якщо ми зможемо відновити свою логістику, тоді зможемо відкинути ворога,

– озвучив Нарожний.

А от перерізати логістику противника – це завдання, з його слів, практично нереально виконати, тому що вона розташована за межами дії української артилерії й дронів. Тому, як підкреслив військовий експерт, можна говорити тільки про активну оборону і відкидання ворога.

"Зараз проїхати вантажівкою чи джипом для забезпечення логістики на Покровськ чи Мирноград дуже важко через російські дрони, які контролюють цю ділянку. Всі логістика, яка там відбувається – здійснюється ногами. Що можна зробити? Дочекатися поганої погоди й розбити позиції операторів БпЛА артилерією. Це єдиний спосіб, як зараз покращити логістику", – вважає Нарожний.

Військовий експерт висловив думку, що контратакувати й відкинути у такий спосіб ворога на цій ділянці фронту – нереально. Тому що для цього, як зауважив Нарожний, потрібна велика кількість артилерійських боєприпасів – сотні тисяч. Є потреба також в резервах, щонайменше – п'ять бригад.

