Окружения украинских подразделений и частей на Покровском направлении пока нет. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, пишет 24 Канал.

Какая ситуация сейчас на Покровском направлении?

Враг пытается пролезть в город и накапливать силы, однако украинские воины делают все, чтобы этому помешать. Главная задача ВСУ – не позволить вражеским группам укрепиться на позициях. Для обороны и наступления командование привлекло штурмовые подразделения 425 ОШП, спецназовцев, операторов беспилотников, сводные группы военной службы правопорядка ВСУ, Национальной гвардии и Главного управления разведки. Особое внимание сейчас уделяется обороне постов и подготовке войск, которые защищают город.

В то же время ведется укрепление и обеспечение флангов обороны Покровско-Мирноградской агломерации и защита логистических маршрутов.

Добропольская операция все еще продолжается: украинцы продвинулись на отдельных участках фронта от 100 до 700 метров. Всего за время операции, освобождено 189 квадратных километров украинской территории, еще 250 квадратных километров зачищено от ДРГ противника.

Что известно о потерях врага на этом направлении?

Согласно актуальной сводке Генштаба, за минувшие сутки воины ликвидировали 26 оккупантов, еще 46 ранены. Кроме того, 58 укрытий вражеской пехоты уничтожено или повреждено.

С начала недели россияне потеряли 249 человек живой силы, 7 пунктов управления БПЛА и около 28 единиц военной техники.

Куда пытаются наступать россияне?