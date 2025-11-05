Тогда как России ничего не останется, кроме как занять кучу руин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью экс-командующего Сухопутных войск США в Европе генерала Бена Ходжеса TVP World.

Какие прогнозы дал Ходжес относительно Покровска?

На вопрос, упадет ли Покровск, Ходжес отметил, что россияне еще в июле 2024 года предсказывали, что город упадет, а сейчас уже ноябрь 2025 года.

В Покровске ничего не осталось, кроме руин. Поэтому в какой-то момент украинцы могут решить вывести то, что там есть, потому что это больше не стоит того, чтобы за него держаться,

– отметил он.

Ходжес высказался о захвате Покровска: видео TVP World

Экс-командующий Сухопутных войск США в Европе также добавил, что россияне заплатили огромную цену за то, что когда-то было важным городом. По его словам, трудно понять, что именно происходит в этой путанице боевых действий, но точно можно сказать, что россияне заплатили огромную цену, и им понадобился более года, чтобы зайти так далеко.

Однако, по мнению Ходжеса, падение Покровска не может "означать начало конца для Украины" в войне. Россия использует все, что имеет, после более чем года, чтобы наконец захватить Покровск, и неизвестно, поможет ли ей как-то захват города.

Ходжес отмечает, что россияне не имеют возможности использовать любой успех, который они могут здесь иметь. По его словам, если украинцы решат отступить, они отступят к другой линии обороны, и "России ничего не останется, кроме как занять кучу руин, противотанковых рвов, колючей проволоки и много неразорвавшихся боеприпасов".

Им понадобится много времени даже для того, чтобы восстановить наступательные операции. Поэтому это совсем не хорошая новость для России.

Какова ситуация в Покровске?