Тогда как России ничего не останется, кроме как занять кучу руин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью экс-командующего Сухопутных войск США в Европе генерала Бена Ходжеса TVP World.
Какие прогнозы дал Ходжес относительно Покровска?
На вопрос, упадет ли Покровск, Ходжес отметил, что россияне еще в июле 2024 года предсказывали, что город упадет, а сейчас уже ноябрь 2025 года.
В Покровске ничего не осталось, кроме руин. Поэтому в какой-то момент украинцы могут решить вывести то, что там есть, потому что это больше не стоит того, чтобы за него держаться,
– отметил он.
Ходжес высказался о захвате Покровска: видео TVP World
Экс-командующий Сухопутных войск США в Европе также добавил, что россияне заплатили огромную цену за то, что когда-то было важным городом. По его словам, трудно понять, что именно происходит в этой путанице боевых действий, но точно можно сказать, что россияне заплатили огромную цену, и им понадобился более года, чтобы зайти так далеко.
Однако, по мнению Ходжеса, падение Покровска не может "означать начало конца для Украины" в войне. Россия использует все, что имеет, после более чем года, чтобы наконец захватить Покровск, и неизвестно, поможет ли ей как-то захват города.
Ходжес отмечает, что россияне не имеют возможности использовать любой успех, который они могут здесь иметь. По его словам, если украинцы решат отступить, они отступят к другой линии обороны, и "России ничего не останется, кроме как занять кучу руин, противотанковых рвов, колючей проволоки и много неразорвавшихся боеприпасов".
Им понадобится много времени даже для того, чтобы восстановить наступательные операции. Поэтому это совсем не хорошая новость для России.
Какова ситуация в Покровске?
По данным DeepState, российские войска продолжают наступление на Покровском направлении, углубляя свои позиции и угрожая соседнему Мирнограду, который все больше изолируется. Украинские силы ведут активные бои, уничтожая россиян с помощью дронов и других средств, но враг закрепляется на южных окраинах города.
В TikTok распространяются фейковые видео о "массовой сдаче в плен украинских военных в районе Покровска", созданные с использованием искусственного интеллекта. Центр противодействия дезинформации отмечает, что эти видео являются частью информационной войны России, направленной на деморализацию украинцев и влияние на иностранцев.
В The Independent говорят, что наступление на Покровск и Константиновку даст Москве плацдарм для продвижения на север к двум крупнейшим городам Донетчины, оставшимся под контролем Украины, – Краматорску и Славянску. Также захват Покровска мог бы стать важнейшим территориальным достижением Москвы в Украине со времени захвата разрушенной Авдеевки в начале 2024 года.