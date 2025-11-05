Тоді як Росії нічого не залишиться, окрім як зайняти купу руїн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю екскомандувача Сухопутних військ США у Європі генерала Бена Годжеса TVP World.

Дивіться також Як росіянам вдалося просунутися до Покровська та яка ситуація в місті зараз: аналіз ISW

Які прогнози дав Годжес щодо Покровська?

На запитання, чи впаде Покровськ, Годжес зауважив, що росіяни ще в липні 2024 року передбачали, що місто впаде, а зараз вже листопад 2025 року.

У Покровську нічого не залишилося, крім руїн. Тож у якийсь момент українці можуть вирішити вивести те, що там є, бо це більше не варто того, щоб за нього триматися,

– зазначив він.

Годжес висловився про захоплення Покровська: відео TVP World

Екскомандувач Сухопутних військ США у Європі також додав, що росіяни заплатили величезну ціну за те, що колись було важливим містом. За його словами, важко зрозуміти, що саме відбувається в цій плутанині бойових дій, але точно можна сказати, що росіяни заплатили величезну ціну, і їм знадобився понад рік, щоб зайти так далеко.

Однак, на думку Годжеса, падіння Покровська не може "означати початок кінця для України" у війні. Росія використовує все, що має, після більш ніж року, щоб нарешті захопити Покровськ, і невідомо, чи допоможе їй якось захоплення міста.

Годжес зазначає, що росіяни не мають можливості використати будь-який успіх, який вони можуть тут мати. За його словами, якщо українці вирішать відступити, вони відступлять до іншої лінії оборони, і "Росії нічого не залишиться, окрім як зайняти купу руїн, протитанкових ровів, колючого дроту та багато нерозірваних боєприпасів".

Їм знадобиться багато часу навіть для того, щоб відновити наступальні операції. Тож це зовсім не гарна новина для Росії.

Яка ситуація в Покровську?