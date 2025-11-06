"Ситуация действительно очень сложная": военные рассказали подробности боев за Покровск

Российские войска продолжают штурмы на Покровском направлении, ситуация остается чрезвычайно сложной. Сейчас на этом участке фронта задействовано много различных подразделений, работу которых нужно синхронизировать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниила Борисенко в эфире телемарафона.

В чем заключается основная сложность?

За прошедшие сутки на Покровском направлении произошло более 90 боестолкновений.

Ситуация действительно очень сложная и с нашей стороны основная сложность в том, что задействовано большое количество различных подразделений. Как ВСУ и и Национальной Гвардии, так и военной службы правопорядка. Очень много спецназовцев,

– пояснил Даниил Борисенко.

Военный добавил, что из-за этого трудно синхронизировать действия всех бойцов из разных подразделений.

По его словам, чрезвычайно ответственно и важно координировать действия всех ответственных лиц и подразделений, чтобы проводить ударно-поисковые операции, блокировать подразделения противника, продвижения в пределах Покровска, перерезать его логистику и возможности, а также отслеживать точки взлета его пилотов.

Что сейчас происходит на Покровском направлении?