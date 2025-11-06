"Ситуация действительно очень сложная": военные рассказали подробности боев за Покровск
- Российские войска продолжают штурмы на Покровском направлении, где ситуация остается чрезвычайно сложной.
- На этом участке фронта произошло более 90 боестолкновений, и сложность заключается в необходимости синхронизации различных подразделений ВСУ, Национальной Гвардии и других.
Российские войска продолжают штурмы на Покровском направлении, ситуация остается чрезвычайно сложной. Сейчас на этом участке фронта задействовано много различных подразделений, работу которых нужно синхронизировать.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниила Борисенко в эфире телемарафона.
В чем заключается основная сложность?
За прошедшие сутки на Покровском направлении произошло более 90 боестолкновений.
Ситуация действительно очень сложная и с нашей стороны основная сложность в том, что задействовано большое количество различных подразделений. Как ВСУ и и Национальной Гвардии, так и военной службы правопорядка. Очень много спецназовцев,
– пояснил Даниил Борисенко.
Военный добавил, что из-за этого трудно синхронизировать действия всех бойцов из разных подразделений.
По его словам, чрезвычайно ответственно и важно координировать действия всех ответственных лиц и подразделений, чтобы проводить ударно-поисковые операции, блокировать подразделения противника, продвижения в пределах Покровска, перерезать его логистику и возможности, а также отслеживать точки взлета его пилотов.
Что сейчас происходит на Покровском направлении?
Вечером 5 ноября в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные осуществляют мероприятия для блокирования россиян, которые пытаются проникнуть и накапливаться в Покровске, не позволяя врагу закрепиться в городе.
В тот же день стало известно, что штурмовики полка "Скала" вернули украинский флаг на здание городского совета в Покровске. Во время операции был ранен один военный.
Эксклюзивно для 24 Канала полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что предпосылки для ситуации под Покровском этого сложились еще летом – из-за отвлечения на Курское направление и недостаточное внимание к восточному фронту.