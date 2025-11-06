"Ситуація справді дуже складна": військові розповіли подробиці боїв за Покровськ
- Російські війська продовжують штурми на Покровському напрямку, де ситуація залишається надзвичайно складною.
- На цій ділянці фронту відбулося понад 90 боєзіткнень, і складність полягає в необхідності синхронізації різних підрозділів ЗСУ, Національної Гвардії та інших.
Російські війська продовжують штурми на Покровському напрямку, ситуація залишається надзвичайно складною. Наразі на цій ділянці фронту задіяно багато різних підрозділів, роботу яких потрібно синхронізувати.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данила Борисенка в ефірі телемарафону.
У чому полягає основна складність?
Протягом минулої доби на Покровському напрямку відбулося понад 90 боєзіткнень.
Ситуація справді дуже складна і з нашого боку основна складність в тому, що задіяна велика кількість різних підрозділів. Як ЗСУ та і Національної Гвардії, так і військової служби правопорядку. Дуже багато спецпризначенців,
– пояснив Данило Борисенко.
Військовий додав, що через це важко синхронізувати дії всіх бійців із різних підрозділів.
За його словами, надзвичайно відповідально і важливо координувати дії всіх відповідальних осіб і підрозділів, щоб проводити ударно-пошукові операції, блокувати підрозділи противника, просування в межах Покровська, перерізати його логістику та можливості, а також відстежувати точки зльоту його пілотів.
Що зараз відбувається на Покровському напрямку?
Ввечері 5 листопада в Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові здійснюють заходи для блокування росіян, які намагаються проникнути та накопичуватися у Покровську, не дозволяючи ворогу закріпитися у місті.
Того ж дня стало відомо, що штурмовики полку "Скеля" повернули український прапор на будівлю міської ради в Покровську. Під час операції було поранено одного військового.
Ексклюзивно для 24 Каналу полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан розповів, що передумови для ситуації під Покровськом цього склалися ще влітку – через відволікання на Курський напрямок і недостатню увагу до східного фронту.