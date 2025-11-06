Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данила Борисенка в ефірі телемарафону.
Читайте також Росіяни просочуються на Покровському напрямку: яка там ситуація, і як діє ворог
У чому полягає основна складність?
Протягом минулої доби на Покровському напрямку відбулося понад 90 боєзіткнень.
Ситуація справді дуже складна і з нашого боку основна складність в тому, що задіяна велика кількість різних підрозділів. Як ЗСУ та і Національної Гвардії, так і військової служби правопорядку. Дуже багато спецпризначенців,
– пояснив Данило Борисенко.
Військовий додав, що через це важко синхронізувати дії всіх бійців із різних підрозділів.
За його словами, надзвичайно відповідально і важливо координувати дії всіх відповідальних осіб і підрозділів, щоб проводити ударно-пошукові операції, блокувати підрозділи противника, просування в межах Покровська, перерізати його логістику та можливості, а також відстежувати точки зльоту його пілотів.
Що зараз відбувається на Покровському напрямку?
Ввечері 5 листопада в Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові здійснюють заходи для блокування росіян, які намагаються проникнути та накопичуватися у Покровську, не дозволяючи ворогу закріпитися у місті.
Того ж дня стало відомо, що штурмовики полку "Скеля" повернули український прапор на будівлю міської ради в Покровську. Під час операції було поранено одного військового.
Ексклюзивно для 24 Каналу полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан розповів, що передумови для ситуації під Покровськом цього склалися ще влітку – через відволікання на Курський напрямок і недостатню увагу до східного фронту.