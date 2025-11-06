Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данила Борисенка в ефірі телемарафону.

У чому полягає основна складність?

Протягом минулої доби на Покровському напрямку відбулося понад 90 боєзіткнень.

Ситуація справді дуже складна і з нашого боку основна складність в тому, що задіяна велика кількість різних підрозділів. Як ЗСУ та і Національної Гвардії, так і військової служби правопорядку. Дуже багато спецпризначенців,

– пояснив Данило Борисенко.

Військовий додав, що через це важко синхронізувати дії всіх бійців із різних підрозділів.

За його словами, надзвичайно відповідально і важливо координувати дії всіх відповідальних осіб і підрозділів, щоб проводити ударно-пошукові операції, блокувати підрозділи противника, просування в межах Покровська, перерізати його логістику та можливості, а також відстежувати точки зльоту його пілотів.

Що зараз відбувається на Покровському напрямку?